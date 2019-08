Sin promoción

LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR.-

"Cuando un país, sector, industria o producto deja de promoverse, hay un efecto negativo en la demanda, con consecuencias graves",

Pablo Azcárraga.

La Secretaría de Turismo publicó este 31 de julio el decreto que desincorpora el Consejo de Promoción Turística. Termina así la vida de un organismo cuyo propósito era promover el turismo en nuestro País. México ha logrado ascender hasta la sexta posición del turismo internacional a pesar de la imagen negativa generada por la violencia. Quizá este ha sido el principal logro de la institución.

Los legisladores de Morena argumentaron para la liquidación del organismo, haciendo eco del presidente López Obrador, que se trataba de un "elefante blanco" que sólo servía para encubrir "corruptelas en viajes y derroches" (Comunicado, Senado, 30.4.19). Nunca, sin embargo, presentaron pruebas de estos dispendios ni promovieron acusaciones contra algún presunto responsable.

El presupuesto del Consejo no provenía de los contribuyentes mexicanos sino de un derecho especial que se cobra a los visitantes internacionales. El pago, que no ha desaparecido, es de 558 pesos por turista. Un 80% del recurso se encauzaba al Consejo de Promoción Turística, que en 2018 obtuvo por este rubro 4 mil 890 millones de pesos. El dinero se utilizará ahora para construir el Tren Maya.

Se puede discutir si el Consejo era realmente el mejor instrumento para promover el turismo. Los resultados en los últimos años han sido positivos, pero no es claro si esto se debe a la promoción o al simple atractivo natural del País. Quizá hay mejores formas de hacer promoción.

Lo que es injusto es cobrar un derecho en todo el País para beneficiar a una sola región. El Gobierno ha pronosticado que el Tren Maya costará 150 mil millones de pesos; o sea, está eliminando el 100% del presupuesto de promoción turística para financiar sólo el 3.2% del Tren Maya.

Muchas de las críticas al Consejo tienen que ver con el uso de recursos para apoyar eventos como la Fórmula 1 o los juegos de la National Football League. Los políticos dicen que estos gastos son suntuosos y que no incrementan realmente el número de visitantes. No lo sé. Millones de personas en el mundo ven una carrera de Fórmula 1 y la imagen de un país en paz y con capacidad de organización puede generar confianza. El Abierto de Tenis de esta semana en Los Cabos atrae a miles de visitantes a este destino en temporada baja y ayuda a posicionar el lugar en la mente de los consumidores.

La cancelación del Consejo no parece haber tenido de momento un impacto negativo. La llegada de turistas internacionales creció 5.9% en enero-mayo de 2019 para alcanzar los 18.9 millones. El ingreso de divisas aumentó 14% y llegó a 11 mil 066 millones de dólares. Nuestro País tiene atractivos que brillan aun sin promoción. Pero Pablo Azcárraga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, advierte que ya hay una caída en la ocupación hotelera.

Cualquier actividad económica requiere de publicidad y promoción. Si los derechos de no residentes se han usado mal, debemos definir mejores estrategias para promover el País. Pero el dinero no debe desviarse de su objetivo. Si el Gobierno quiere un tren en la península de Yucatán, que lo financien y construyan los empresarios ferrocarrileros y proveedores de servicios turísticos de la zona. Después de todo, nos dijeron que el proyecto sería rentable, ¿o no?

Taxis

La peor pesadilla para los visitantes a Los Cabos son los taxis municipales, que son malos y caros. Por eso el ingreso de Uber ha sido tan importante. Este 30 de julio hubo un connato de violencia cuando un grupo de taxistas bloqueó el acceso de conductores de Uber al Westin Regina. Como los taxistas saben que no pueden competir, recurren a amenazas.