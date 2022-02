La frase de Alejandro Martí fue demoledora, lapidaria. Tampoco en ese tiempo (principios de siglo) sabían cómo combatir la inseguridad y acababan de secuestrar y asesinar a su hijo Fernando, un adolescente deportista que empezaba a vivir. Un comando de sicarios lo interceptó cuando iba a su escuela. La ineptitud no es privativa de estos tiempos, pero han prometido tanto y han dado tan poco (por no decir nada) que es necesario repetirles: Si no pueden, renuncien.

Una madrugada cualquiera de la semana pasada, un convoy de más de 40 autos se apoderó de las calles de Caborca. Tomaron videos retadores echando gasolina, hubo enfrentamientos, ejecuciones, aterrorizaron la ciudad, fueron a casas particulares a “levantar” gente. Todo terminó con un toque de queda (ilegal, pero simbólico) ordenado por un alcalde que apenas unas horas antes negaba la existencia de ese clima de inseguridad en el Municipio que “gobierna”. Obviamente seguía la línea del avestruz dictada por Alfonso Durazo y María Dolores del Río. “Si hago como que no lo veo, entonces no existe”, parece ser la “estrategia”.

Y a propósito del Gobernador y su secretaria de Seguridad: ¿Nadie les informó al instante lo que estaba sucediendo en ese Municipio sonorense? ¿No tienen equipo de inteligencia? ¿Los agentes y jefes de plaza no tienen la orden de informar de inmediato cuando sucede algo tan grave? En caso de que sí les hayan informado, ¿por qué dejaron pasar tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas (y el barquito y el barquito, que no podía navegar); digo, horas, permitiendo que los malandros hicieran de las suyas? A ver si no quieren salirnos como el Peje hiciera aquel 17 de octubre de 2019 cuando, después del "culiacanazo", dijo que el Ovidio había sido liberado para “salvar” a miles de ciudadanos inocentes. Tan lindos ellos.

Lamentable la ausencia de liderazgo en Durazo y María Dolores. La violencia está por todos lados, los criminales son dueños de las calles, de las ciudades, del Estado y ellos solamente preparan informes huecos o ponen tontas “mesas de seguridad” que sirven para maldita la cosa. No enfrentan la realidad, quieren engañarnos con que las cosas mejoran, pero día con día todo está peor. Mientras Caborca arde, el Gobernador anda muy concentrado en firmar desplegados de apoyo al Peje para que los periodistas no lo molestemos por las trapacerías de sus hijos, empezando por José Ramón, que ahora jura y perjura que es un asesor legal en Estados Unidos y hace apenas 10 días su mismo padre aseguraba que lo mantenía “la señora que al parecer tiene dinero”. No se miden, jajajajajaja.

Bueno, el punto es que Sonora necesita liderazgo con carácter urgente. Sonora necesita efectividad, resultados, no la demagogia en la que parecen estar especializados. Lo sucedido en Caborca es sintomático. Fue nota destacada a nivel mundial, Sonora quedó como una “tierra de nadie” según los relatos de la prensa nacional e internacional. Y así fue, los malandros tienen derecho a hacer lo que quieran. Como dijo don Alejandro Martí: Si no pueden, renuncien… pero ya dejen de engañarnos.

Otra raya más…

López Obrador ordenó a Durazo que pregunte a los yaquis cuánto ganan cada día por extorsionar ciudadanos que usan la carretera y les pague eso para que se quiten. ¿Le irá a hacer caso el Gobernador? Sería el colmo. Entonces tendremos que organizarnos todos para bloquear calles, extorsionar, cobrar, hasta que el Peje le ordene que también nos pague. Faltaba más. Vaya País y Estado que estamos viviendo, parece sacado de una película del llamado cine “gore”. Una oda al absurdo. Y quieren hacernos creer que son estadistas de avanzada. Por cierto, ¿de dónde sacarían esos millones para darle a los yaquis? Porque en el presupuesto estatal: ¡No hay, mano!

Todos contra Zaira

Y que se arma el revuelo porque Zaira Fernández, la síndico del Ayuntamiento de Hermosillo, decidió destaparse para la dirigencia estatal del PRI. Y lo hizo con la fuerza y congruencia que solamente parecen tener algunas mujeres. Se fue a la yugular del panista Gildardo Real, que hasta ahora se dio cuenta de los excesos del sexenio anterior. Qué raro que durante sus tres años de diputado local no detectara esa corrupción. El hecho es que Zaira parece el personaje indicado. Nadie entre el priismo ha levantado las pasiones que surgieron con su “auto destape”. Por algo será. Sin conocerla en persona, creo que eso es lo que necesita el PRI Sonora.