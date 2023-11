Samuel García, precandidato único de MC a la Presidencia. Su pronombre es Él. Tuvo un podcast que se llamaba “Carnita asada”. Es un millenial, whitexican asumido, de 35 años, con doctorado de una escuela que ya desapareció, pero que cursó becado por Conacyt, casado con una exitosa influencer y empresaria, recién estrenados ambos como padres. La pareja regia suma millones de reproducciones en redes sociales. Él es la apuesta de Movimiento Ciudadano. La apuesta por el voto joven. La apuesta por una “nueva política”. La apuesta por quien no se sienta cómodo, cómoda, con darle su voto a una mujer y por eso en sus spots y en sus pósters destaca ÉL. SamuÉL apenas empieza.

No es un gran orador, pero sí genera entusiasmo. Su discurso de arranque en Monterrey narra su historia personal. Su éxito en haber derrotado a la “vieja política”, primero en su Estado, luego al Senado y después a la gubernatura. Habla con la voz en alto, grita, no es grosero, pero sí es dicharachero. Una de sus frases favoritas es “queremos Teslas”, “caballo que alcanza gana” y “el Frente ya está frito”. La apuesta de MC es muy clara y tiene todo por ganar. Arrancó con un 8% en las encuestas y seguramente será el candidato que más suba en las próximas semanas y meses. La apuesta por el voto joven no es nada menor. En 2024 casi un tercio de los votantes (poco más de 28 millones de los 99 millones del padrón electoral) tendrá menos de 30 años. De esos, unos 15 millones serán votantes por primera ocasión. Esos son los votos por los que apuesta MC. En parte por ello SamuÉL terminó siendo el candidato en lugar de Ebrard.

Para entender ese fenómeno hay que ver Argentina. Milei acaba de ganar la Presidencia después de haber sido el candidato de TikTok y quien ganó el voto joven. Es cierto que su triunfo también se debió a la alianza con Macri y Bullrich, pero, al igual que Samuel, Milei es nuevo en la política. De hecho, ambos empezaron a ser conocidos apenas en el 2015. El emecista en la política neoleonesa, mientras que el argentino en los medios. Ambos apostaron por las redes y al final por una maquinaria partidista. Samuel va acompañado de MC, un partido que ha generado interés por sus posturas proderechos, dentro de la socialdemocracia o una izquierda liberal. Figuras como Patricia Mercado y Clemente Castañeda le dan peso a esto, mientras que la reciente incorporación de ex calderonistas y la misma candidatura presidencial de García hacen cuestionar la ideología de MC.

En el arranque parece que tanto Claudia Sheinbaum como Xóchitl Gálvez ya tocaron sus techos. En los últimos tres meses las encuestas se han movido muy poco. En MC estaba la incertidumbre sobre si el candidato sería Ebrard o García y una vez superada ésta, Samuel ya empezó a hacer campaña. Hasta ahora los mensajes, la mercadotecnia de su campaña, giran en torno al sexo del candidato, a su paternidad, a la familia tradicional. No son mensajes violentos. No es Javier Milei gritando si “tiene que pedir perdón por tener pene y ser hombre”, pero sí son claramente mensajes de que es el único hombre en la contienda. A pesar de que hemos tenido ya en la boleta presidencial a cinco mujeres desde 1982, todavía hay quienes se preguntan si “México está listo para una mujer Presidenta”. La pregunta sería innecesaria si no fuera porque México sigue siendo un país machista y en la soledad de la urna seguramente habrá un grupo no menor de votantes que rechazan a una mujer en la Presidencia. Por eso la mercadotecnia de MC podría estarse enfocando en el sexo de su candidato.

Voto joven, candidato carismático de redes, el voto machista y la apuesta por la novedad son la combinación con la que MC busca el voto. Es la primera vez que presentan candidato presidencial sin alianza. El reto de MC es superar el 8% con el que empiezan, aunque su candidato cree posible superar a la candidata del PRI-PAN-PRD. Hay que tomarse más en serio a SamuÉL. Es mucho más que un meme, como dice su spot.