Regálate esta Navidad un maratón muy al estilo "Friends"

Cada vez está más cerca la Navidad y los fans de "Friends" tienen una pregunta: ¿cuál es la lista de episodios navideños de la serie? Antes de que llegue la fecha no está de más hacer un maratón muy acorde con la temporada acompañados por la serie que marcó a más de una generación, por ello aquí te dejamos un listado con los nueve capítulos navideños de "Friends":



Nombre: "The one with Phoebe's Dad"

Temporada: 2.Capítulo: 9. Phoebe descubre que su papá no es el que siempre había creído así que decide buscarlo, para esta tarea Joey y Chandler deciden acompañarla en un viaje en taxi en el que les pasa de todo. Para cerrar el día Ross descompone el radiador por lo que todos pasan una muy caliente Navidad.

Nombre: "The one when Rachel quits"

Temporada: 3. Capítulo: 10.

Nombre: "The one with the girl from Poughkeepsie"

Temporada: 4. Capítulo: 10. En este episodio Phoebe nos regala una de sus mejores canciones muy acorde con la época: "Mónica, Mónica have a Happy Hanukkah, Saw Santa Clause, he said 'hello' to Ross, and please tell Joey, Christmas will be snoway. And Rachel and Chandler 'hadadadahandler'".

Nombre: The one with the inappropriate sister"

Temporada: 5. Capítulo: 10.

Nombre: "The one with the dance routine"

Temporada: 6. Capítulo: 10. El famoso baile de los hermanos Geller aparece en este capítulo cuando Ross y Mónica aparecen en un programa de tv bailando como en su infancia.

Nombre: "The one with the Holiday Armadillo"

Temporada: 7. Capítulo: 10. Uno de los favoritos de los fans. En este episodio Ross trata de ser un buen padre enseñando a su hijo Ben más sobre el Hanukkah… y termina disfrazado de armadillo.

Nombre: "The one with Ross' Step forward"

Temporada: 8. Capítulo: 11.

Nombre: "The one with Christmas in Tulsa"

Temporada: 9. Capítulo: 10.

¿Y la primera temporada? Bueno, en esta entrega no hay como tal un capítulo navideño pero sí uno muy cercano que ocurre entre Navidad y Año nuevo.

Se trata del capítulo "The one with the monkey" (Temporada 1, capítulo 10). En este episodio aparece por primera vez el mono Marcel, vemos a Joey vestido de duende y conocemos a uno de los amores de Phoebe, el científico David.

Si te animas a hacer tu maratón la serie está disponible en la plataforma Netflix.