Proyecciones económicas a la baja

Los analistas económicos de Citibanamex han modificado sus estimaciones y de un crecimiento negativo del 9.2 % en julio, han pasado a 11.2 % al finalizar el 2020.

Esto en razón del alargamiento del tiempo de la pandemia, ante el mal manejo de la misma, y los escasos o nulos estímulos fiscales, por parte del gobierno.

Los agresivos apoyos económicos y fiscales que se dieron en otros países, para mantener el empleo, aquí no tuvieron lugar, y las consecuencias están a la vista.

Proyectan que para 2021, la economía crezca en un 4.1 %. En la primera mitad del sexenio el crecimiento será negativo. Y probablemente también lo sea al considerar todo el sexenio.

Si todo sale bien, hay muchos malos augurios, volver a los niveles económicos del 2018 llevará todo el periodo de gobierno. Serán seis años perdidos.

La inflación para 2020 la estiman en 3.1 % y para 2021 en 3.4 %. En 2019 fue del 2.8 %. El tipo de cambio de pesos por dólar será de 22.3 en 2020 y 22.3 en 2021. En 2018 fue de 18.9.

Ante la caída de la producción en el mercado financiero no hay demanda de dólares y no la habrá en el corto tiempo. Ahora la economía no los requiere.

En 2020 se va a perder por lo menos 1.4 millones de empleos formales registrados en el IMSS. Y en los meses de la pandemia 12 millones de mexicanos han quedado fuera del mercado laboral.

Ahora resulta difícil pronosticar cuántos de estos podrán encontrar un trabajo en el regreso a la “normalidad”, que todavía se ve lejana.

El desempleo va a provocar, ya lo está haciendo, que los actuales salarios vayan a la baja y que los nuevos empleos se paguen en montos muy bajos.

Citibanamex no tiene proyecciones propias sobre el crecimiento de la pobreza en el país, pero cita las hechas por la CEPAL y el Banco Mundial que estiman serán entre 10 y 12 millones los nuevos pobres.

La economía de Estados Unidos tendrá un crecimiento negativo del 3.3 % en 2020 y en 2021 crecerá en 4.7 %. En 2019 fue del 2.3 %.

Por sí misma la entrada en vigor del T-MEC no cambia la ruta que ahora lleve la economía del país. El tratado no es la panacea. Elgobiernolahasobrevalorado, piensan los analistas.

Frente a China el T-MEC ofrece algunas ventajas ante la nueva política proteccionista que privilegia los contenidos regionales. Sobre todo, en la industria automotriz que pronto tendrá un repunte.

Los analistas, ante la posibilidad de que en noviembre los demócratas ganen la presidencia de Estados Unidos, consideran que habrá presiones sobre México, en el marco del T-MEC, en el tema laboral y ambiental.

El número de las defunciones por el Covid-19 se han reducido de manera notable en países como Alemania, España e Italia, pero en México siguen al alza y no se detienen.

En la estimación de Citibanamex, para el caso de México, la pandemia, con sus efectos trágicos, se va todavía a prolongar por algunos meses.