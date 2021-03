Protesta y violencia

"En la violencia olvidamos quiénes somos", Mary McCarthy.

Al final fue imposible evitar la violencia. El Gobierno, me parece, hizo lo posible. Coincido con el presidente López Obrador cuando explicó que "se puso una valla para evitar la violencia, para que no haya actos de violencia y no queremos que se lastime, se dañe a nadie, no queremos heridos, no queremos que nadie se afecte, tenemos que cuidar a las mujeres". Pero algunas de las organizadoras de la marcha de ayer estaban buscando la violencia.

La mayoría de las manifestantes en la Ciudad de México fueron, como siempre, pacíficas y respetuosas. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, usó un cuerpo de seguridad formado solamente por mujeres. Sin embargo, sí hubo actos de violencia.

No me preocupa que se hayan derribado vallas o realizado pintas. No podemos cerrar los ojos, sin embargo, ante las decenas de mujeres policías e integrantes del grupo Marabunta que resultaron golpeadas o quemadas. También fueron heridas manifestantes, pero los videos disponibles sugieren que las agresiones las iniciaron quienes protestaban.

Mientras algunas manifestantes golpeaban las vallas que protegían Palacio Nacional, las fuerzas de seguridad lanzaron gases. Cuando aquellas derribaron las vallas gritaron "Sí se pudo", pero siguieron golpeando y lanzando objetos a los elementos de seguridad. Muy cuestionable, por otra parte, es que unas policías hayan detenido en el Metro Hidalgo a cuatro reporteras, al parecer sólo por el delito de hacer su trabajo, al grabar a un grupo de policías que encapsularon a unas manifestantes.

Los agravios de las manifestantes son reales. La violencia contra las mujeres en nuestro País es una realidad. Ni este Gobierno ni los anteriores han logrado detenerla. Este tema debería ser una de las grandes prioridades del Estado mexicano, pero no se le presta la suficiente atención.

El problema, sin embargo, no se resuelve destruyendo monumentos. El Presidente y el Gobierno capitalino de Claudia Sheinbaum hicieron todo lo posible por evitar la violencia. López Obrador dijo ayer: "Tenemos que cuidar, incluso a quienes vienen a protestar, aun de manera violenta, porque imagínense que un petardo, una bomba molotov le estalle a quien la utilice. No queremos eso, nosotros amamos la vida, queremos la paz. Y hay muchas maneras de protestar en forma pacífica, incluso de alzar la voz, hasta de insultar, pero no tirar bombas, no usar martillos, no incendiar porque eso es lo que quisieran los conservadores".

Sí, también ayer el mandatario le dio el inevitable giro político a la situación: "Somos distintos a los conservadores que ahora se disfrazan de feministas". Añadió: "Antes no había esas protestas, empezaron con nuestro Gobierno, porque, valiéndose de un movimiento justo, noble, se aprovechan para lanzarse en contra del Gobierno". La afirmación es falsa. Las manifestaciones violentas han sido una constante en la Ciudad de México desde hace años. Hubo un tiempo en que toda la violencia procedía de la Policía, hoy suele empezar por los manifestantes.

Si consideramos la agresividad de algunas de las manifestantes es positivo que no haya habido muertes. Las mujeres policías y la brigada Marabunta actuaron con valor y eficiencia. Las autoridades de la ciudad cumplieron su tarea.

Es de lamentar, sin embargo, que se empiece a considerar que toda manifestación debe ser violenta. Ningún Gobierno debe reprimir una protesta pacífica, pero esto no significa que deba aceptar las agresiones a policías o civiles o la destrucción de propiedad pública o privada.

Conservadores

Sí es verdad, como dice AMLO, que los conservadores se han disfrazado de feministas. Ayer hasta Félix Salgado Macedonio mando un tuit que decía: "En Guerrero, donde la patria es primero, la mujer es el motor de la 4T". Concluyó exclamando: "¡Que vivan las mujeres!".

