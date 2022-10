Peligra agro y ganadería

Con el cuento de atacar de frente los altos niveles de inflación, el Gobierno federal ahora está empecinado en echar por tierra los logros exportadores del sector primario mexicano, al pretender abrir la puerta de par en par a alimentos y cárnicos.

Hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió no usar de pretexto la certificación del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) para impedir la importación de carne como parte del Acuerdo de Apertura contra la Inflación y la Carestía (Apecic), que busca contener el alza de precios de la canasta básica.

“Que no se utilice lo de Senasica, lo de sanidad, como un mecanismo para mantener aranceles e impedir la importación. Entonces, son partidarios del libre mercado nada más en los bueyes del compadre. ¿Qué no son ellos partidarios de la libre competencia?

“Yo represento aquí al pueblo de México, no represento a grupos. Por legítimos que sean sus planteamientos, siempre se tiene que buscar resolver a partir del interés general”, respondió el mandatario al ser cuestionado sobre las inconformidades de ganaderos y agricultores del País contra la Licencia Única Universal para la importación y distribución de alimentos.

López Obrador puntualizó, “nosotros respetamos el punto de vista de estos productores, pero tenemos que garantizar que no aumenten los precios de los alimentos y que no se utilicen excusas o pretextos”.

El nuevo posicionamiento del Gobierno federal consiste en que “si conseguimos la carne más barata para que la gente pueda tener acceso a carne buena y barata, ¿por qué vamos a cerrar la frontera?”.

En el pasado, explicó el tabasqueño, se usaba a Senasica y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) como obstáculos y aseguró que Francisco Trujillo Arriaga, director de Senasica y a quien no nombró, “debe de llevar 30 años ahí”, y que, “lo defienden los grandes productores”.

“Senasica y Cofepris se usaban como obstáculos”, subrayó el Presidente, “porque si alguien quería importar pavos para este año y puedo poner el ejemplo, no hablo al tanteo, se lo autorizaban, hasta me llegaron a decir no va a haber pavo aunque la gente tenga recursos, nos va a faltar pavo, quieren que nada más haya pollo”.

Por ello, “mi administración esta ahora quitando burocracia y simplificando todo; la Secretaría de Hacienda está trabajando en eso”.

De acuerdo con AMLO, la dependencia que encabeza Rogelio Ramírez de la O, mantiene pláticas con los productores y empresarios para bajar los precios de los productos de la canasta básica.

“Ya sabíamos que habría obstáculos, porque tienen cautivo el mercado (agricultores y ganaderos), y no son muchos. Entonces, se les protege; tenían tomadas las instituciones. Entonces, vamos entendiéndonos.

“Seguiremos apoyando la producción, porque lo que queremos es producir en México todo lo que consumimos, pero al mismo tiempo, si tenemos un problema de inflación, lo tenemos que atender, porque la inflación nos afecta a todos y afecta a los más pobres”.

El Apecic “es un acuerdo a partir de la buena voluntad”, reiteró López Obrador, para que las empresas importen alimentos.

Hasta aquí todo suena bien, sin embargo, el Presidente sigue jugando con fuego en materia macroeconómica, en momentos cuando acecha la recesión.

Es un hecho que al momento que se abran las fronteras mexicanas sin ninguna limitante sanitaria, nuestro principal comprador que es Estados Unidos, le dirá adiós a todo lo que “huela a México”.

A la carne mexicana y también a las frutas y verduras se le cerrarán las puertas estadounidenses porque la importación indiscriminada que propone López Obrador echará por tierra la inocuidad y calidad agroalimentaria que ha caracterizado al País en las últimas décadas.

El gobernador Alfonso Durazo sabe que la sanidad no es un tema político y por ende habrá de defender a los agricultores y ganaderos sonorenses que están fortaleciendo el campo en el Estado al mantener un vigoroso ritmo productor y exportador.

El mandatario estatal también habrá de entrarle al quite apoyando los agroquímicos que a nivel federal buscan prohibir los senadores en el “Primer Parlamento Abierto en materia de plaguicidas y fertilizantes” que se llevará a cabo mañana en la CDMX.

En suma, para el Gobierno federal la libre importación de carnes, frutas y verduras más la prohibición de agroquímicos acarrearán más beneficios que costos, pero nada más alejado de la realidad.