"La prensa no es el enemigo del pueblo. La demagogia es el enemigo del pueblo",

Bryan Cranston.

Andrés Manuel López Obrador le tiene una fobia desmedida a la prensa y en general a los medios de comunicación. Los considera, con muy pocas excepciones, sus enemigos personales.

Este 4 de mayo, un día después del día mundial de la libertad de prensa de la Unesco, el Presidente lanzó desde la mañanera una nueva diatriba con temas que ha repetido mil y una veces: "Yo lamento que los medios de información en el País estén tan obcecados en atacar al Gobierno que represento. Desde el tiempo del presidente Madero no se tenía una prensa así, tan tendenciosa, golpeadora, defensora de grupos corruptos, una prensa que se dedica a mentir constantemente, con honrosas excepciones. La regla es que tenemos la prensa más injusta, la más distante, la más lejana al pueblo y la más cercana a los grupos de poder conservador. Es un tiempo de oscuridad para los medios de información".

Un día antes, el 3 de mayo, el mismo día de la libertad de prensa, había arremetido contra la prensa extranjera. "Ahora salen muchas cosas en los medios, no sólo en los nacionales, también los internacionales, muchas noticias falsas, hasta en los famosos, el New York Times, Washington Post, el Wall Street Journal, el Financial Times. ¿Cuándo vamos a convencer a El País de que es importante acabar con la corrupción en México? Sí, El País es un boletín de las empresas españolas que hacían su agosto en México. Nos atacan un día sí y el otro también".

Ayer el Presidente siguió culpando a los medios de todo lo malo que ocurre en su Gobierno, pero señaló que el problema es global. "Hay una crisis en los medios de información en todo el mundo, una falta de ética que no se había visto, manifestada, como ahora porque los medios fueron totalmente cooptados por los grupos de interés. Dejó de haber medios de comunicación cercanos a la gente, a la verdad, a la ética, el profesionalismo y se fueron a defender intereses de corporaciones, de grupos de intereses creados. El amarillismo en los medios nacionales e internacionales es inevitable".

Las excepciones a esta perversidad las representan, para el Presidente, unos cuantos incondicionales, entre quienes se incluyen varios blogueros asiduos a las mañaneras, que todos los días hacen preguntas a modo al Presidente o se quejan de los periódicos y medios tradicionales, pero también los articulistas de La Jornada, Enrique Galván y Pedro Miguel, los moneros del mismo diario, el documentalista y productor de televisión Epigmenio Ibarra, cuya empresa recibió un crédito de 150 millones de pesos del Banco Nacional de Comercio Exterior, e Isabel Arvide, a quien nombró cónsul en Estambul porque supuestamente alguien la perseguía.

López Obrador no ha sido el único gobernante de los últimos tiempos que atribuye todos sus problemas a los medios. De hecho, es una característica de los gobiernos populistas y autoritarios. El ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideraba a los medios y a la prensa como "el verdadero enemigo del pueblo". Gobernantes como el turco Recep Tayyip Erdogan, el brasileño Jair Bolsonaro o el ruso Vladimir Putin comparten con el Presidente de México la idea de que su real enemigo son la prensa y los medios.

La realidad es muy distinta. López Obrador pudo llegar a la Presidencia de la República gracias a una prensa libre que le dio cobertura y espacios. Ahora quiere medios que se dediquen a aplaudirlo. No se ha enterado, quizá, de las palabras del periodista estadounidense, Walter Cronkite, fallecido en 2009: "La libertad de prensa no sólo es importante para la democracia, es la democracia".

Censura

Facebook decidió mantener su censura a los mensajes del ex presidente de EUA, Donald Trump. Siempre he cuestionado los mensajes de este gobernante populista, pero no estoy de acuerdo en que se le censure.

Twitter: @SergioSarmiento