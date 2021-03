MIRADOR

Por Armando FUENTES AGUIRRE

Mi pequeño jardín no sabe de epidemias, y es ahora una jubilosa convención de pájaros y flores.

Están ahí el jilguero y la rosa; la paloma y el plumbago; el clavel y el colibrí.

Yo no me acerco, para no asustar a las aves ni a los pétalos. Oigo la música y miro los colores desde la ventana de mi estudio, y siento que la vida ha venido a buscarme y me ha encontrado.

Alguna vez no estaré aquí, pero estará la vida. La vida siempre está. Los pájaros y las flores estarán también. Siempre han estado. Serán otras aves y otras flores, pero serán las mismas flores y las mismas aves.

Me pregunto únicamente quién las mirará desde la ventana de mi estudio.

No seré yo, pero.

Quién sabe.

¡Hasta mañana!

MANGANITAS

Por AFA

"Aumentan los precios"

Esa información conlleva

un dato muy conocido:

La verdad, todo ha subido

desde tiempos de Adán y Eva.