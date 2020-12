Mentiras políticas

TWITTER: @SergioSarmiento

Los políticos mienten. Para ellos es tan natural como respirar. Lo hacen, a veces, porque piensan que así sirven a un bien mayor. En ocasiones cuidan de sus intereses y culpan de los problemas a sus rivales. También, a fuerza de repetirlas, llegan a creer sus propias mentiras y piensan que están diciendo la verdad.

No sé en cuál categoría colocar la explicación de la Comisión Federal de Electricidad sobre el apagón del Día de los Inocentes, pero no cumple con las características siquiera de la verosimilitud.

Al igual que con los apagones de la península de Yucatán de 2019, la CFE culpó esta vez a quemas de pastizales. "Un incendio en 30 hectáreas de pastizales en el municipio de Padilla, Tamaulipas, provocó la salida de operación de dos líneas de transmisión en 400 kV. lo que originó el desbalance en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) que dejó sin suministro eléctrico a 10.3 millones de usuarios en el País".

También son responsables las energías renovables. "Debido al número excesivo de permisos de generación renovable intermitente, una falla que pudo ser aislada por la red aérea de transmisión, generó una condición de inestabilidad, a causa de una alta penetración del 28.13% de generación renovable intermitente. No hay ningún país o sistema eléctrico en el mundo que tenga una penetración del 28.13% sin tener una gran capacidad de generación flexible que permita mantener condiciones estables de un sistema eléctrico".

La culpa también es de una "reforma energética" que "le quitó a la CFE un sistema de planeación y lo trasladó a la Sener y el Cenace".

La verdadera razón de los apagones de 2019 en Yucatán no fue la quema de pastizales sino la saturación de las líneas de transmisión, sobre las cuales la CFE tiene un monopolio. La propia CFE lo ha reconocido y ha anunciado que construirá una nueva termoeléctrica en Yucatán, que hasta ahora no ha empezado. La explicación de quemas de pastizales se repitió para este nuevo apagón, pero la Dirección de Protección Civil de Tamaulipas denunció como falso un documento con el que la CFE buscaba comprobar que se había registrado un incendio de pastizales en Padilla.

La animadversión de Manuel Bartlett, director de la CFE, a las energías renovables es proverbial. Era de esperarse que utilizara este apagón para continuar su campaña. Lo curioso es que países como Alemania, que en mayo de este 2020 reportaba que obtenía 52% de su energía de fuentes renovables, no ha tenido apagones como los de la CFE.

En cuanto a la reforma energética que quitó a la CFE la facultad de planeación, ningún país le da a una empresa generadora la responsabilidad también de la planificación del sistema. Quizás el Cenace, el Centro Nacional de Control de Energía, haya tenido un papel en el apagón, pero el Gobierno ha reemplazado a sus especialistas con incondicionales que ofrecen 95% de lealtad y nada de capacidad.

No hay certeza en este momento sobre qué ocurrió exactamente el Día de los Inocentes, cuando 10.3 millones de mexicanos se quedaron sin energía eléctrica. La explicación de la CFE es una mentira ideológica. No importa. El presidente López Obrador ordenó que no hubiera más apagones y Bartlett reiteró que, por supuesto, no habrá "de nuevo un corte al servicio eléctrico como el ocurrido". El problema es que, si realmente las quemas de pastizales han provocado los apagones de estos últimos tiempos, será imposible evitarlos en el futuro.

2020

Concluye el 2020 con más de 1.8 millones de muertes por Covid en el mundo y más de 124 mil en México. La economía global cierra con una caída de 4.4% y la de México de 9%. Es el peor año económico desde 1932 y el peor en salud desde 1918-19.

