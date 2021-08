 Los contrastes del poder

No todas las decisiones de la 4T son negativas… lo malo es que los errores opacan los momentos de lucidez. Esta semana vivimos contrastes desde un Gobierno federal que no termina por delinear bien a bien un objetivo final real, palpable, de su administración.

Ahora les dio por festejar los 500 años de la Conquista. Hicieron fiesta, con todo y una recreación del Templo Mayor. Convocaron a los capitalinos para que se hacinaran y hablaran de Hernán Cortés, justo en el momento de mayores contagios desde que inició esta interminable pandemia.

Lo bueno de la semana, para mí al menos, fue ese anuncio del famoso Tianguis del Bienestar. No me gustó que lo concentraran en 70 municipios con extrema pobreza en Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Para la 4T parece que el Norte no existe, que acá estamos exultantes con tanta riqueza.

Este Tianguis del Bienestar consiste en entregar de manera gratuita artículos decomisados a los delincuentes. Se va a beneficiar a cerca de 900 mil personas. Y uno inmediatamente piensa por qué eso no se había hecho antes. Aquí sí se justifica hablar de la corrupción del pasado. AMLO puso al frente a Rosa Icela Rodríguez, cuando lo lógico era que lo manejara la famosa Secretaría del Bienestar. Como que ya se dieron cuenta que los “superdelegados” han resultado bastante pillos. Bien hecho, Presidente, pero en la siguiente etapa voltee también a Sonora (por favorcito, le dirían por ahí).

La mala es que insisten en un regreso a clases carente de estrategia y bastante ilógico. Que los niños y jóvenes regresen a las aulas es muy importante. Lo necesitan por salud mental y porque ya tiraron a la basura un año y medio de su vida académica. Las clases en línea fueron un fiasco y eso se va a pagar caro en el futuro.

Pero está tan mal hecho que todo lo basaron en 10 puntos bastante babosos leídos por doña Delfina Gómez, una secretaria de Educación que parece no tener la más remota idea de lo que le exige el puesto.

El décimo punto de la lista es de lo más bizarro. Ahora resulta que los padres de familia deben firmar una carta donde quitan la responsabilidad al Gobierno en caso de que los chamacos o sus familiares se contagien o mueran por Covid. Perdón, pero los responsables son quienes están ordenando este regreso sin pies ni cabeza. Y esos son nada menos que el Presidente, doña Delfina, muchos gobernadores que han agachado la cabeza y las autoridades educativas de cada Estado, con “líderes” magisteriales incluidos.

Esta semana se impuso récord de contagios y los muertos se han sumado nuevamente por miles. La variante Delta está fuera de control, ni siquiera hay claridad de su letalidad. Sube el número de contagios en niños. En Sonora mueren más de 20 por día… pero el regreso a clases se va a dar llueva, truene o relampaguee.

Ya la ineptitud es lo de menos. Ahora nos encontramos con que los políticos en el poder ni siquiera tienen sentido común. En fin, llevemos a la hoguera a Hernán Cortés y que la fiesta tétrica del Covid siga por todo lo alto. ¿Y el rescate de las escuelas en el abandono? Ah, eso es problema de los papás y los maestros. ¡Claaaaro!

El Congreso que viene

Estamos a dos semanas del arranque de una nueva Legislatura local. Las señales de arranque son buenas. Esa reunión entre el gobernador electo, Alfonso Durazo, con la bancada del PRI, que encabeza Ernesto “Pato” de Lucas indica qué hay oficio y la comunicación (que no sumisión) será importante. Deben platicar de la agenda, de lo que necesita el Estado, del presupuesto. Que bien que el “Pato”, Natalia Rivera, Elly Sallard y Karina Zárate entiendan que son dos poderes independientes pero que no deben estar peleados.

Seguramente ese camino lo van a seguir los panistas, que va a liderar Alejandra López Noriega, así como otros dos personajes con mucho oficio como Rosa Elena “Pinky” Trujillo y Jorge Russo, de MC.

En Morena también hay motivos para creer en una historia diferente a la de los tres años previos.

Decidieron que Ernestina Castro repitiera como coordinadora, con Jacobo Mendoza como otro legislador de alto perfil. Parece una buena idea porque ella ya trae la experiencia de tres años.

Es bueno para Sonora saber que ahora sí podemos aspirar a un Congreso donde la mayoría es responsable y le entiende.

Martín Holguín