La corren tras denunciar acoso

En octubre pasado, la periodista sonorense Alma Félix Rosas subió en su cuenta de Twitter @almafelixrosas varios textos sobre el ‘mobbing’, que en español significa asediar, acosar, acorralar en grupo para socavar la autoestima de un trabajador. En algunas ocasiones también se trata de un acoso sexual.



“¿A dónde se debe de acudir para denunciar y recibir apoyo cuando sufres acoso laboral?, tuiteó el 16 de octubre.

“El 79.1% de los casos de ‘mobbing’ laboral en contra de la mujer sucede en centros de trabajo. El 48.45% suele ser sicólogico y 47.9% es sexual. Pese a ello, algunas empresas no lo quieren revisar, discutir o enfrentar, desacreditando, omitiendo o revictimizando a la afectada”, citó el 19 de octubre.

Y agregó: “Es la triste realidad, sobre todo cuando se antepone la palabra de la víctima por la de quien ocupa un puesto en un nivel jerárquico más alto.

Por lo regular estas personas son tomadas como revoltosas y/o conflictivas, para así no ser tomadas en serio y después ser boletinadas”.

Alma Félix fue despedida este viernes como conductora de un noticiero de televisión del periódico El Heraldo de México.

“Les quiero decir que el día de hoy iba a salir al aire, pero no voy”, dijo en un video publicado en sus redes sociales.

“Que te despidan después de anunciar acoso sexual y laboral, ¡muy fuerte! Gran triste realidad en nuestras empresas mexicanas”, escribió.

“¡No tengo miedo! Hablo por mí y por muchos más que han padecido una situación similar que se convierte en dolor, angustia, depresión y rabia.

¡Cuánta impotencia el querer levantar la voz y vean en ti un conflicto!”, agregó.

En un par de videos, Félix narra su decepción al darse cuenta que en México en muchas empresas e instituciones sigue ocurriendo el acoso laboral y sexual y que denunciarlo les cuesta el trabajo a las víctimas, además de la tristeza, depresión y angustia por la que pasan.

Alma, de 33 años de edad, nació en Navojoa y trabajó en TV Azteca Sonora Sur en Ciudad Obregón, en TV Azteca Querétaro y en TV Azteca nacional en los noticieros de Javier Alatorre y Jorge Zarza. Hasta este viernes trabajó para El Heraldo TV.

La empresa de comunicación que dirige Ángel Mieres Zimmermann emitió un comunicado este sábado condenando cualquier situación de acoso sexual, físico o sicológico que se pueda presentar en la organización.

“El pasado 13 de octubre, cuando conocimos la queja de nuestra ex colaboradora, la buscamos inmediatamente para brindarle todo el apoyo jurídico con el objetivo de presentar la denuncia correspondiente. En ese momento la C. Alma Félix Rosas no quiso emprender acciones legales.

“A partir de la denuncia que observamos el 22 de noviembre en redes sociales, nuestro equipo jurídico se reserva las acciones legales para acudir ante las autoridades para que realicen las indagatorias correspondientes”, dice el comunicado.

En el último párrafo aseguran que el contrato con la comunicadora terminó en septiembre pasado.

En México, la denuncia por acoso sexual es el único delito donde la víctima tiene que demostrar su inocencia. Es decir, se duda de entrada de la veracidad del dicho de la mujer por ser "histérica", "inestable" "mentirosa", "pecaminosa", "poco fiable" y hasta "tonta".

"La misoginia interiorizada es un problema cultural que atraviesa nuestros derechos, porque además los responsables de impartir justicia por lo general son hombres”, me explica la activista y literata Mayra Borbón.

El movimiento #MeToo ha exigido a los impartidores de justicia que se les crea a las mujeres porque las están matando. Que deben abrir los ojos ante un hecho inminente: La violencia de género está en todos los ámbitos.

Así como en Sonora la Fiscalía General de Justicia recientemente decidió que todo asesinato de una mujer debe investigarse como feminicidio, toda denuncia de acoso debe partir de creerle a la víctima.

Recientemente fue víctima de feminicidio la doctora Raquel Padilla Ramos, asesinato que conmocionó a la comunidad sonorense. Ni los doctorados protegen a las mujeres en México por culpa del machismo arraigado.

Hay que reeducarnos en el tema. Que en las empresas se capaciten dueños, directivos y empleados. Que como requisito de ingreso a alguna institución y organización se hagan test sicológicos para detectar conductas machistas, así como hay pruebas médicas y de laboratorio para detectar adicciones.

Para la periodista Alma Félix es imprescindible que se investigue con toda seriedad su denuncia, que no sea revictimizada y que el valor que tuvo para hacer público su caso no le cierre puertas.

*Juan Carlos Zúñiga es periodista desde 1997 con experiencia en prensa, radio y televisión. Premio Nacional de Periodismo 2002.