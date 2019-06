Gobierno empresario

"La competencia siempre produce mejores resultados que un monopolio",

Beto O'Rourke.

El presidente López Obrador anunció este 16 de junio que su Gobierno rehabilitaría una planta de fertilizantes en Camargo, Chihuahua. "Hoy en la mañana me quedé a dormir aquí, en Camargo -dijo-, y en la mañana visité la planta abandonada de fertilizantes. Ahí se producía hasta hace 16, 17 años, amoniaco y urea para fertilizar las tierras y desde entonces se abandonó esa planta. Lleva tiempo ahí en el abandono y así está el País. Va a llevar tiempo, va a significar mucho trabajo, muchos recursos, pero vamos a echar a andar esa planta y vamos a echar a andar el País, la producción en México".

El Presidente ha señalado también que podría rescatar la planta de Agro Nitrogenados, comprada por el Gobierno de Peña Nieto y que no podido operar, aunque ha dejado abierta la posibilidad de hacerlo en asociación con alguna empresa privada. Ha suspendido las licitaciones de nuevos contratos a petroleras empresas privadas, aunque no ha cancelado los ya otorgados. Ha eliminado los nuevos contratos con privados para la construcción y operación de plantas de electricidad con el fin de concentrar nuevamente la actividad en la Comisión Federal de Electricidad, sin importar que para eso endeudará más a la CFE través de Pidiregas, tan cuestionados por la izquierda cuando los usaron los regímenes anteriores.

Los gobiernos no son buenos empresarios, ni en México ni en ningún otro lugar. No sólo son menos eficientes, sino que forman monopolios que eliminan la competencia y desplazan a la inversión privada. En 1940, al terminar el Gobierno de Lázaro Cárdenas, había en el País 36 empresas gubernamentales, en 1970 ya eran 272 y para 1982 el número llegaba a mil 155 (Eduardo Ramírez Cedillo, "El proceso de privatización"; Carlos Marichal, "Auge y decadencia de las empresas estatales en México").

Una de las razones del desplome económico de 1982, que llevó a la década perdida de los ochenta, fueron las paraestatales. Estas no sólo generaban grandes pérdidas, que resultaron en un déficit de presupuesto inmanejable así como en inflación y devaluaciones, sino que crearon monopolios que distorsionaron la economía y provocaron corrupción. Las privatizaciones que empezaron en el sexenio de Miguel de la Madrid y se extendieron hasta el de Ernesto Zedillo le dieron una mayor estabilidad y competitividad a la economía nacional.

No sé si López Obrador esté buscando crear nuevos monopolios públicos. Con frecuencia ha anunciado que está dispuesto a trabajar con la iniciativa privada. Su cultura del viejo PRI, sin embargo, lo empuja a pensar que para producir lo que quiere, y lograr la autosuficiencia que considera una virtud, debe reconstruir las viejas paraestatales.

Es un error. El Gobierno es un pésimo empresario. Si las plantas de fertilizantes son un buen negocio, que las compren y manejen compañías privadas, pero no el Gobierno, que tiene ya muchas responsabilidades financieras que sólo él puede satisfacer.

El propio Presidente reconoció en su discurso inaugural que "hubo dos gobiernos, de 1970 a 1982, en que la economía también creció a una tasa del 6% anual, pero con graves desequilibrios macroeconómicos, es decir, con inflación y endeudamiento". Esperemos que no lo olvide en este momento, cuando busca reconstruir las paraestatales tan características del viejo PRI.

A mano alzada

López Obrador sometió a votación a mano alzada el proyecto del Metrobús de La Laguna, en una asamblea en Gómez Palacio, Durango, con fuerte presencia de transportistas que no quieren competencia. No sorprende que se haya decidido cancelar el Metrobús. Como en las consultas sobre el aeropuerto o el Tren Maya, el Presidente volvió a demostrar que la democracia justa y equitativa no es su fuerte.

