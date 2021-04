El juegazo

"Es difícil imaginar una república democrática sin el beisbol para la instrucción de sus ciudadanos",

Michael Novak.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Efectivamente, como lo dijo el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, fue "un juegazo". El duelo de este sábado 17 de abril entre los Dodgers de Los Ángeles y los Padres de San Diego en el Petco Park del centro de San Diego fue un duelo cerrado en el que una atrapada de clavado del jardinero Mookie Betts y un limpio trabajo del lanzador Clayton Kershaw, quien concedió sólo tres hits en seis entradas, se combinaron para llevar a los angelinos a un triunfo de 2-0.

Bonilla vio el juego desde la primera fila. Cuando le preguntaron sobre el tema, declaró: "Fue un juegazo. No les voy a mentir. Cuando tenga oportunidad de ir a un juego después de mi jornada de trabajo lo voy a hacer... Prefiero ir a un juego de beisbol con mi familia que a una cantina del Campestre a ahogarme, una cantina privada".

Yo aplaudo la decisión del Gobernador de acudir a ese partido. También me hubiera gustado asistir, sólo que a mí las autoridades estadounidenses no me dejan cruzar la frontera por tierra para propósitos no esenciales porque soy mexicano. Supuestamente por petición de nuestro Gobierno, se ha establecido desde marzo de 2020 un régimen discriminatorio para cruzar la frontera por tierra: Sólo los estadounidenses pueden ir y venir para actividades no esenciales.

¿Cómo ha entrado Bonilla a Estados Unidos si ver un partido de beisbol no es esencial y supuestamente renunció a la ciudadanía estadounidense? En 2012 la Secretaría de Relaciones Exteriores le expidió el certificado de nacionalidad número 1483 tras haber cumplido "con todos y cada uno de los requisitos previstos en la Ley de Nacionalidad y su reglamento, incluyendo la renuncia a la nacionalidad estadounidense". Que Bonilla pueda cruzar la frontera para propósitos de diversión, sin embargo, sugiere que sigue siendo estadounidense, lo cual le impediría ocupar el cargo de Gobernador.

No ha sido esta la única ocasión en que Bonilla ha cruzado la frontera para propósitos no esenciales. En julio de 2020 se le fotografió jugando en el Barona Resort & Casino de California, donde él mismo dijo que había ganado más de 2 mil dólares en el casino. ¡Qué bueno que sea afortunado en el juego! Pero la pregunta sigue ahí: ¿Con qué pasaporte cruzó?

Bonilla es un Gobernador emocional que toma decisiones por exabruptos. Decidió expropiar el Club Campestre de Tijuana, por ejemplo, porque la institución fue presidida en el pasado por Arturo González Cruz, ex alcalde de Tijuana, quien a pesar de ser también morenista ha tenido enfrentamientos con él. Supongo que Bonilla, quien mucho tiempo ha vivido en San Diego, no ha tenido oportunidad de visitar el Campestre. Yo he ido por lo menos dos veces a comer y desayunar, y más que la "cantina" que describe el Gobernador es un club de ambiente familiar.

No sorprende que el Gobernador acuda a los juegos de beisbol en San Diego ni que consiga asientos de primera fila, aun en estos momentos de asistencia restringida en los estadios. Es un político influyente a ambos lados de la frontera. En julio de 2016 llevó al hoy presidente López Obrador al Juego de Estrellas en San Diego, cumpliendo así un sueño de vida de Andrés Manuel.

Yo he asistido a dos juegos de beisbol en el Petco y han sido momentos que recuerdo con gusto. Lamento que, por ser mexicano, no se me permite ya cruzar la frontera. Al parecer el gobernador Bonilla tiene el pasaporte mágico estadounidense que sí lo permite.

Sin mina

La decisión de AMLO de no ampliar la concesión de una mina en Mulegé, BCS, ha generado justas protestas de los habitantes de ese Municipio que han perdido mil 200 empleos productivos. No toda la población del Estado puede trabajar en Los Cabos en la industria turística. Cerrar la minería es un grave error que empobrecerá a los más pobres.

Twitter: @SergioSarmiento