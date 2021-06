"El costo de la libertad es menor que el precio de la represión",

W.E.B. Du Bois.

En este 2021 como en 1971, hace 50 años, el 10 de junio cayó en jueves. Era, de hecho, jueves de Corpus y se había convocado a una manifestación que saldría del casco de Santo Tomás. Se trataba de la primera movilización estudiantil importante después del movimiento de 1968, pero no tenía causas locales. Su propósito era expresar solidaridad a un movimiento de protesta contra una nueva ley orgánica de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Un grupo de policías trató primero de dispersar la manifestación, pero después, extrañamente, la dejó pasar. La marcha fue atacada más adelante por un grupo de jóvenes vestidos de civil que portaban palos, aunque algunos también llevaban armas de fuego. Hubo un número indeterminado de muertos, quizá 37, que son los comprobados; la cifra la usó este 8 de junio en un artículo el subsecretario de derechos humanos Alejandro Encinas. Otros señalan 120, como el portal de la CNDH, que afirma que es la "cifra oficial", pero sin citar fuente. Los integrantes del grupo agresor fueron identificados como "halcones" y por eso los hechos se conocen como "el halconazo".

Yo tenía 17 años y era estudiante de la Preparatoria 8 de la UNAM. Con los testimonios de amigos y compañeros que asistieron a la manifestación, escribí un artículo que señalaba ya la posible responsabilidad del presidente Luis Echeverría o del regente del Distrito Federal, Alfonso Martínez Domínguez. Decía también que los halcones no sólo atacaron a los manifestantes, sino que había reportes de que ingresaron a hospitales para rematar a los heridos. El artículo se lo di a Federico Campbell, quien se lo entregó a José Emilio Pacheco; este lo incluyó en el suplemento La Cultura en México, del que era jefe de redacción, dentro de la revista Siempre!. Fue mi primer artículo publicado.

Hasta la fecha no sabemos quién ordenó la agresión; tampoco si la intención era matar a los manifestantes o sólo dispersarlos. Los halcones eran parte de un grupo paramilitar del Gobierno del Distrito Federal. El presidente Luis Echeverría le pidió la renuncia al regente, Martínez Domínguez, pero no presentó cargos en su contra. Anunció que haría una investigación a fondo; si la hubo, los resultados nunca se dieron a conocer. Martínez Domínguez declaró años después que el presidente Echeverría le había dicho: "Quieren calar a mi Gobierno, pero los vamos a escarmentar". En 2006 Echeverría fue procesado por genocidio, pero quedó exonerado en 2009.

El subsecretario Encinas no tiene dudas: Afirma que la represión fue "ordenada por el presidente Luis Echeverría" como parte de una estrategia "para aniquilar toda expresión de inconformidad o disidencia política". El ex mandatario, que hoy tiene 99 años, siempre lo ha negado y el proceso no lo probó. Quizá Manuel Bartlett, entonces director de Gobierno en la Secretaría de Gobernación, pueda aclararlo. Es el único miembro de la cúpula de poder de entonces que hoy ocupa un cargo importante.

El halconazo acabó con la idea, que Fernando Benítez ejemplificó con la frase "Echeverría o el fascismo", de que el entonces Presidente encabezaría una liberalización del régimen priista. Los intentos del mandatario por ganarse el respaldo de los jóvenes de entonces, como el propio Encinas, compañero mío de la Prepa 8, no tuvieron éxito. La represión fue brutal y a 50 años de distancia seguimos sin saber quién la ordenó. El halconazo ha quedado en la historia cómo uno más de los crímenes sin resolver de un régimen autoritario.

Tercero

El Presidente está proponiendo al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, como nuevo gobernador de Banco de México. No es una mala elección, aunque Alejandro Díaz de León debió ser ratificado. Rogelio Ramírez de la O irá a Hacienda. Es un buen economista, pero será el tercer secretario en el sexenio.

Sergio Sarmiento

