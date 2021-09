El amigo del dictador

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recibió a Miguel Díaz-Canel, el dictador cubano, unos meses después de las protestas en las que miles de cubanos reclamaban democracia y fueron reprimidas por el régimen.

Como el Presidente mexicano parece ciego ante los abusos y carencias de la dictadura cubana, la escritora cubana Wendy Guerra le propuso un reto: “15 días en Cuba viviendo como cualquier cubano”. López Obrador, desde luego, no ha contestado. Tiene un muy bien desarrollado instinto político para no engancharse en situaciones que no le convienen.

Pero el reto de Guerra -rescatado en varios medios por osado y certero- resalta un hecho curioso: Muchos de los que han salido a defender últimamente a la brutal dictadura cubana, incluyendo a AMLO, no viven en Cuba. Además, la escritora hace las preguntas correctas: “¿Qué necesidad tiene de pasearse con un dictador en un lugar sagrado como el Zócalo de Ciudad de México? ¿Es eso lo que espera su pueblo de usted? ¿Acaso quiere mandarle un mensaje a su pueblo sobre lo que quiere ser en el futuro para ellos?”.

López Obrador -un presidente elegido democrática y legítimamente por más de 30 millones de mexicanos- ha dicho en varias ocasiones que no tiene ninguna intención de convertirse en dictador y extender ilegalmente su mandato. “No va a haber reelección”, dijo en mayo, “si es también lo que les preocupa”. Por supuesto, le tomamos la palabra y asumo, como muchos, que entregará el poder cuando le corresponde, en 2024.

Lo preocupante es su abierta defensa de una dictadura. Y el inusual y preponderante papel que le dio al dictador cubano en las ceremonias conmemorativas de la Independencia de México. ¿Para qué? AMLO pidió “respetuosamente” el fin del bloqueo de Estados Unidos a Cuba. Sin embargo, no pidió en ningún momento el fin al autoritarismo en la isla.

El Presidente mexicano fue más allá. Le sugirió a la comunidad cubanoamericana “dejar atrás el resentimiento, entender las nuevas circunstancias y buscar la reconciliación”. Pero más bien parece que es AMLO quien no comprende lo que está pasando en Cuba. La total ausencia de democracia en la isla no es culpa del exilio cubano sino de los dirigentes políticos dentro de la isla. El exilio existe porque hay una dictadura. No al revés.

Y en la isla no hay “nuevas circunstancias”. Las violaciones a los derechos humanos, los encarcelamientos políticos y la censura continúan, como se vio tras las protestas del 11 de julio. Ni siquiera dejan sonar en la radio la canción “Patria y vida”, que cuestiona al régimen cubano y dice versos como “no más mentiras, mi pueblo pide libertad, no más doctrinas”. La canción fue usada como consigna en las protestas, que demostraron dos cosas: La enorme inconformidad que hay con el Gobierno y su (todavía) brutal capacidad para reprimir cualquier idea opuesta al statu quo.

En 2021 se cumplen 62 años de una tiranía en la que sólo ha habido tres líderes: Fidel y Raúl Castro, y ahora Díaz-Canel. Y el Presidente de México recibió como a un amigo al último dictador.

México podría hacer mucho para presionar al Gobierno cubano en la liberación de prisioneros políticos y en una apertura democrática. Pero, lejos de hacerlo, está ayudado a justificar a un régimen antidemocrático. Pudiendo apostar por la promoción de la libertad, AMLO prefirió ponerse del lado equivocado de la historia e invitar a un tirano.

Esa debilidad y romanticismo por la dictadura en Cuba es un vicio latinoamericano. Es equivocado y peligroso en nuestros países, con democracias jóvenes y frágiles. Aunque la Revolución cubana logró derrocar al brutal dictador Fulgencio Batista en 1959, con el tiempo se ha convertido en una tiranía mucho más duradera y cruel que la que tumbó. No hay elecciones multipartidistas ni libertad de expresión o de prensa, y el aparato represivo del Estado controla y sepulta cualquier disenso. Ese es el sangriento régimen que apoya AMLO.

López Obrador ya había mostrado su hechizo trasnochado por la Revolución cubana. En una entrevista de 2017, hablamos de Cuba. “El Che es, creo yo, un revolucionario ejemplar”, me dijo. Pero también realizó muchas ejecuciones, le respondí. “Sí, tiene ese cuestionamiento”, reconoció, “pero fue un hombre que ofreció su vida por sus ideas, por lo que él creía”.

El argumento de AMLO tiene una laguna crucial. Si fue válido luchar contra la dictadura de Batista, ¿por qué no va a serlo, también, luchar contra la dictadura de los Castro y de Díaz-Canel?

Todo esto, teóricamente, podría afectar su relación con Estados Unidos. Pero Estados Unidos no se quiere atorar en ese tema. Cuando le pregunté hace unos días al nuevo embajador estadounidense en México, Ken Salazar, si la cercanía de López Obrador con Cuba era un desafío para Estados Unidos, me contestó lo siguiente: “México tiene su soberanía; los intereses de Estados Unidos no son los mismos intereses que los de él”.

AMLO no parece ver la historia completa. Llevo muchos años viviendo en Miami, uno de los epicentros más importantes del masivo éxodo cubano, y comprendo el profundo dolor de verse obligados a salir de su hogar. Y si queremos democracia, libertad y justicia para toda América Latina también hay que pedirla para Cuba. Y todos tendremos que recordar siempre a los que callaron, fueron cómplices o amigos de un dictador. Por eso un Presidente que dirige una democracia, como López Obrador, debe ser coherente: Debe pedir el fin de la represión también en Cuba.

Si se niega a esa mínima congruencia, quizá le vendría bien tomar el reto de Wendy Guerra y vivir 15 días como un cubano.

Jorge Ramos, periodista ganador del Emmy, director de noticias de Univision Network. Ramos, nacido en México, es autor de nueve libros, el más reciente es "A Country for All: An Immigrant Manifesto".

