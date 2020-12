El Mirador

Oí de niño los relatos de mi tío abuelo don Francisco, que muy joven se fue a la Revolución.

-Yo no sabía qué era eso -comentaba-, pero mi novia me dejó para casarse con otro y fui a que me mataran.

No lo mataron, pero sí lo hirieron, y de gravedad, En un combate con los federales recibió un balazo de máuser en el pecho.

-Caí ya casi muerto -nos contaba-, y pensé en cerrar los ojos para morirme todo. Pero en el suelo vi una pequeña flor del campo, y miré sus pétalos de cerca. Me pareció que estaba viendo al sol, y decidí vivir. Me recogieron y me curaron en un hospital. Entonces dejé la guerra y regresé a mi casa.

Me gustaba mucho escuchar los relatos de mi tío Pancho. Solía decir:

Dejé la guerra, que era la muerte, para ir a mi casa, que era la vida.

MANGANITAS

Por AFA

"El tema de la subcontratación se pospone hasta el próximo año"

Según la sabia opinión

que seguidamente adjunto

van a encargar el asunto

a una subcontratación.