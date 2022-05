Con todo respeto

"Todos somos iguales en la manera de solicitar el respeto para ser distintos", Carlos Monsiváis.

No, señor Presidente. Yo me siento cualquier día a conversar con usted. Ni me aburre ni lo desprecio. Al contrario, usted es el Presidente de la República, elegido en votación libre por los ciudadanos. Le tengo un gran respeto, pero eso no significa que deba yo aplaudir todas sus políticas. He sido periodista de opinión durante 51 años. Mi trabajo no es alabar, sino cuestionar.

Ayer usted declaró: "A mí me daría mucha flojera mantener una conversación con el periodista Sergio Sarmiento. Yo creo que a él también conmigo". Lamento que yo lo aburra, pero usted a mí no. Desde hace años le he pedido una entrevista, como las que mantuvimos en los tiempos del "cerco informativo" en La Entrevista con Sarmiento, en Radio Red y en el programa Rocha y Sarmiento con Ricardo Rocha. La pido no para debatir, o faltarle el respeto, que no es mi papel como entrevistador, sino para escuchar sus puntos de vista ante preguntas críticas.

Ayer que usted me señaló en la mañanera no se refirió, curiosamente, a mi artículo del día anterior, "Campaña contra AMLO", en el que señalaba algunos ejemplos de las posiciones favorables a usted que he expresado. Supongo que no lo leyó o no le interesó; sé que lo obsesionan las críticas, a las que responde con ira, pero que no presta atención a las opiniones favorables.

Usted cuestionó mi artículo "Médicos esclavos" del 12 de mayo, en el que afirmé que "los médicos cubanos trabajan en México como mano de obra esclava". Respondió con risas de burla: "Para empezar, todavía no llegan". Empezó a leer una frase de mi artículo "No sólo no se les entrega su salario", pero añadió: "No se los entregamos, el salario, porque todavía no están. No hay nada, todavía, es un acuerdo que se ha suscrito".

Quizá usted no esté enterado, pero su Gobierno invitó a un contingente de médicos cubanos durante la pandemia. Sus sueldos se pagaron al Gobierno cubano, no a los médicos. La propia Secretaría de Relaciones Exteriores, en su comunicado No. 317 del 15 de julio de 2021, anunció su retorno a Cuba. Los médicos mexicanos, sin embargo, cuestionaron severamente la capacidad del grupo. Ahora hay un acuerdo para traer a otros 500. Es verdad que no han llegado, pero no hay indicación de que no recibirán el mismo trato.

"No me extraña de Sergio -comentó usted-. Por respeto a él no voy a decir, además, el finado Monsi, lo que opinaba. Pero este es ídolo de lectores de clase media". No sé qué calle usted por respeto a mí, pero yo tenía una excelente relación con Carlos Monsiváis, no porque siempre pensáramos igual, sino porque entendíamos que es natural tener diferencias. La actitud de Monsi hacia el régimen cubano, recuerde, era también crítica. Él fue uno de los firmantes de la carta del 2 de junio de 1998 de "preocupación y condena" por el endurecimiento de la política cubana sobre derechos humanos y el trato a disidentes. Monsi era de izquierda en economía, en lo que diferíamos, pero liberal en lo social y lo moral, en lo que coincidíamos. Lo entrevisté varias veces y en los noventa lo llevé en un cumpleaños al Mama Rumba de la colonia Roma, que quería conocer.

No creo ser ídolo de nadie, pero no desprecio a la clase media. Busco alcanzar a todos los públicos y por eso participo en medios distintos que me abren las puertas, como este periódico. Con gusto me siento a conversar con usted en privado o frente a micrófonos o cámaras. Lo haré con todo respeto, como en tantas entrevistas antes de que usted llegara al poder.

Lo propuso la UNAM, hoy cuestionada por el Presidente, y ayer me dijo que México y España son países "unidos por lazos indisolubles", tampoco una posición popular en Palacio. Para mí, sin embargo, es un orgullo que el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma reciba el Premio Princesa de Asturias en Ciencias Sociales.

Sergio Sarmiento

