Cómo ganar una herencia

1) PARA SABER

Para tomar una decisión hay que cuidar no estar irritados, pues nos impediría reflexionar con acierto. Aristóteles decía que si actuáramos con ira, seríamos como un perro casero que cuando oye que llaman a la puerta, corre a ladrar a quien sea, sin saber si es alguien de la casa o se trata de un extraño.

La virtud opuesta a la ira es la mansedumbre, la cual se nos invita a vivir en las bienaventuranzas. El papa Francisco en su catequesis meditó sobre la tercera: “Bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra” (Mt. 5,4).

El término «manso» significa literalmente dulce, suave, gentil, no violento. Se puede saber el grado de mansedumbre que tenemos, según sea nuestra reacción en los momenCómo ganar una herencia tos de conflicto. Porque cualquiera puede parecer manso cuando todo está tranquilo, pero ¿cómo reaccionamos «bajo presión», si somos atacados, ofendidos?



2) PARA PENSAR

Con la ira se puede destruir el trato con alguien, perder una amistad o arruinar la relación con un hermano. Por la ira muchos no se hablan y se alejan. En cambio, la mansedumbre reúne, conquista muchas cosas. La mansedumbre es capaz de ganar el corazón, salvar amistades y mucho más porque las personas se enfadan, pero luego se calman y vuelven sobre sus pasos, y así se puede reconstruir con la mansedumbre. Esto lo aprendió San Juan Bosco cuando era un niño de 9 años.

Tuvoun sueño que le impresionó para el resto de su vida. En el sueño veía a muchos chicos en un patio que se divertían malamente con groserías y blasfemias. Entonces él, irritado, intentó callarlos a golpes. Pero en ese instante se le apareció el Señor y le dijo: “No con golpes, sino con mansedumbre y con caridad deberás ganarte a estos amigos. Enséñales la fealdad del pecado y le hermosura de la virtud”. El niño protestó diciendo que era imposible para él, un niño ignorante. Entonces Cristo ledijo le daría una Maestra, su Madre, quien apareció y le dio ánimos de emprender la tarea. Entonces en vez de chicos ahora había osos, perros, cabritos, y otros animales salvajes, los cuales se volvieron mansos corderos alrededor del Señor y de la Virgen María. Esa era su tarea. La historia demostró que el sueño se cumplió con creces al fundar San Juan Bosco una Congregación

que ha educado y acercado a Dios con mansedumbre a miles de chicos. La «tierra» a conquistar con la mansedumbre es la salvación del hermano.

3) PARA VIVIR

La promesa de la mansedumbre es heredar la tierra. Y comentó el Papa, que no hay tierra más hermosa que el corazón de los demás, ni hay territorio más bello que la paz reencontrada con un hermano.

Esa tierra prometida que heredarán los mansos se refiere a la tierra hacia la que caminamos. Con un juego de palabras, se puede decir que esa “tierra” es el Cielo. Finalmente, indicó el Papa, el

manso no es un cobarde o «perezoso», con una moral cómoda para no meterse en problemas. El manso es el discípulo de Cristo que ha aprendido a defender su paz, a defender su relación con Dios, los dones de Dios, la misericordia, la fraternidad, la confianza y la esperanza. Porque las personas mansas son personas misericordiosas, fraternas, confiadas y con esperanza.