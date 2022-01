Citi y Banamex

"La responsabilidad social de la empresa es aumentar sus utilidades". Milton Friedman.

Sólo hay una razón para que una empresa rentable venda activos productivos: Lograr un mejor rendimiento. Eso está haciendo Citigroup. No es que su negocio al menudeo en México no sea rentable, pero lo es menos que otros.

Citigroup se creó en 1998 con la fusión de Citibank (City Bank of New York) y Travelers Group que presidía Sanford Weill, quien se quedó a cargo del conglomerado. La fusión requirió una modificación de la legislación estadounidense que restringía los negocios bancarios. Citigroup se convirtió en el mayor grupo financiero del mundo. Sandy Weill pensaba que podía ocupar todos los espacios del negocio financiero en el planeta. La compra de Grupo Financiero Banamex-Accival de México en 2001, por 12,500 millones de dólares en efectivo y acciones, fue producto de esta visión.

En el negocio financiero, sin embargo, el tamaño no es lo único que importa. La intención de cubrir todos los segmentos del mercado no ha rendido beneficios óptimos a Citigroup. Bank of America lo rebasó en valor de mercado en 2006 (The Economic Times, India). En 2021 Citigroup ocupaba el undécimo lugar en el mundo (SPGlobal.com).

Las acciones de Citigroup tuvieron en 2021 el peor desempeño bursátil entre los principales bancos. No sólo no registraron un incremento, sino que se encuentran al mismo precio que hace cinco años (Financial Times). En contraste, el KBW Bank Index, que mide las acciones de los principales bancos internacionales, tuvo un aumento de 34% en el año (Market Watch).

Jane Fraser, directora general de Citigroup desde febrero de 2021, está buscando concentrar a la corporación en sus actividades más rentables. El año pasado anunció la venta de las operaciones al menudeo en trece países de Asia y Europa oriental que perdían o ganaban poco. El objetivo era elevar la rentabilidad por acción de 6.9% en 2020 a 12%. Citigroup es el único de los seis grandes bancos de Wall Street cuyas acciones cotizan en bolsa por debajo de valor en libros (FT, Lexington).

Hasta ahora Fraser no había anunciado que tocaría a Citibanamex, que tiene la mayor operación al menudeo de Citigroup fuera de Estados Unidos. Una razón es que esta operación es rentable, aunque menos que la banca corporativa o patrimonial. El anuncio de este 11 de enero, sin embargo, es congruente con la estrategia de concentrarse en los grandes negocios fuera de la Unión Americana.

El titular de La Jornada de ayer, "Citibanamex a la venta, pese a sus jugosas ganancias", revela un desconocimiento del negocio bancario. Si los beneficios de Citibanamex fueran tan jugosos, el banco no estaría vendiendo su banca al menudeo. Queda de manifiesto también la insensatez de las propuestas populistas en el Congreso, como limitar las comisiones o las tasas de interés; los políticos no deben matar a la gallina de los huevos de oro.

Citibanamex representa actualmente un 12% de la banca en México. Se encuentra lejos del 25% que llegó a tener. La competencia es cada vez mayor. Las nuevas empresas tecnológicas, las fintech, empiezan a quedarse con una parte del mercado al menudeo. Otros bancos, por otra parte, tienen más capacidad para operar en el mercado masivo.

La competencia está haciendo su trabajo. Citigroup, que apostó en su momento a ser el mayor banco del mundo participando en todos los mercados, hoy entiende que le conviene especializarse en los negocios en los que es mejor. La gran pregunta ahora es quién se quedará con Banamex.

CIDE

La izquierda exigía mayor autonomía a los centros educativos cuando estaba en la oposición, pero el poder la ha cambiado. El Conacyt ha presentado una reforma a los estatutos del CIDE para eliminar la facultad de los maestros de formalizar el nombramiento del director general. Quiere más centralización.

Sergio Sarmiento

