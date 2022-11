En San Lázaro avanza el presupuesto de egresos de la Federación de 2023 al aprobarse la tarde de ayer en lo general, pero hoy será una sesión intensa por la discusión de más de 2 mil 500 reservas.

En el pleno de la Cámara de Diputados, el presupuesto salió adelante con 273 votos a favor de los morenistas y aliados, mientras que se registraron 222 en contra del PAN, PRI, MC y PRD y no hubo abstenciones.

El paquete presupuestal es por 8.3 billones de pesos con un aumento de casi medio billón de pesos para los programas sociales del Gobierno federal, lo que fue criticado en tribuna por el PRI al señalar que eso era para “engordar el padrón de beneficiarios para que voten por Morena”.

La explicación de los legisladores de Morena es que con el presupuesto se debate dos proyectos, “uno que piensa en el pueblo” y el otro, se señaló es el que busca la oposición “un presupuesto que beneficia a unos cuantos”.

Sobre el INE hubo también diferencias, pues no se autorizó el aumento solicitado de 4 mil 475 millones de pesos; lo que los diputados morenistas dijeron a sus homólogos panistas y emecistas fue que no se podía recortar lo que no se ha tenido y que sólo se habían hecho ajustes.

Una aspirina ha resultado el recurso federal para el programa nacional de bacheo proveniente de la regularización de autos chuecos para el bacheo de calles dañadas en el País, pues el monto es de alrededor de mil 867 millones de pesos repartidos entre las ciudades de catorce estados.

Esa recaudación es resultado de los poco más de 747 mil vehículos de procedencia extranjera que regularizaron su situación por el decreto federal que se emitió para ello, de acuerdo con la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez.

Lo que detalló la funcionaria federal es que las tres entidades que más autos regularizaron y recaudaron son Baja California, que recabó 429.6 millones de pesos; Chihuahua, con 324.9; y Sonora, con 237.6 millones de pesos.

Lo que le toque a Sonora de ese recurso federal se dividirá entre Hermosillo, Cajeme, Nogales y San Luis Río Colorado, entre otros municipios; lo que resalta es que ese monto será duplicado por el Gobierno del Estado, como lo dio a conocer el gobernador Alfonso Durazo, para que se pavimenten más calles.

Un buen reto tienen los alcaldes para buscar recursos y atender la gran cantidad de baches, uno de los problemas más importantes.

Hermosillo está entre las 25 ciudades donde habrá marcha para la defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) que se sumarán a la que se realizará este domingo 13 de noviembre en la Ciudad de México.

Esta movilización convocada a nivel nacional es para manifestar el rechazo a la propuesta de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, que pretende modificar el esquema actual del árbitro electoral.

Esta mañana, en Hermosillo, la agrupación “S.O.S. por México” ha llamado a unirse a expresar el respaldo al INE a las 9:30 horas, en una concentración en la Plaza Emiliana de Zubeldía.

Al presidente López Obrador no le ha agradado esta manifestación que se organiza en el País y ayer calificó de “rateros, racistas e hipócritas” a quienes se oponen a su iniciativa de reforma electoral y a los organizadores que están llamando a la marcha de apoyo al INE.

Lo que dijo el presidente de la Cámara de Diputados, el panista Santiago Creel, es que la marcha del domingo no es contra el mandatario, sino en contra de la reforma con la que Morena pretende dominar al organismo electoral.