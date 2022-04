Ahora es San Ignacio Río Muerto el Municipio donde sus habitantes quedan aterrados y recluidos en sus casas después de las balaceras registradas la noche del miércoles donde viviendas fueron también blanco de la lucha entre criminales.

Así como ocurrió en Caborca, donde los residentes quedaron atemorizados por los enfrentamientos armados durante varias horas en una noche, la escena se repitió al Sur de la entidad con vehículos incendiados.

Los ciudadanos de San Ignacio Río Muerto no salieron de sus casas el día de ayer, se suspendieron clases, los comercios no abrieron y la gente no salió a las calles ni a pie ni en auto y las escenas que se describen es de “un pueblo fantasma”.

Lamentable los hechos de violencia que brotan de una ciudad a otra y roban la tranquilidad de la población. Se conoce de los informes de las autoridades de los tres niveles de Gobierno, de la mesa de seguridad que instalan, los códigos rojos que activan y de los diversos programas, así como que estos problemas de violencia se arrastran desde hace años, pero hechos como estos hacen que la población afectada cuestione y exija más celeridad en las soluciones.

Tras una polémica sesión en la Corte, la Ley de Industria Eléctrica dividió a los ministros, siete que votaron por la invalidez del despacho preferente a plantas de CFE y cuatro que estuvieron a favor de la reforma, con lo que logró sobrevivir le legislación del presidente AMLO.

De esta forma se libra una de las luchas más importantes que puede ser considerado un éxito para el presidente Andrés Manuel López Obrador porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación con esta votación favorece a la empresa productiva del Estado sobre las empresas privadas.

Los planteamientos expuestos por los senadores de la oposición que señalaban una violación a la Constitución fueron rechazados por los cuatro ministros, el presidente del Poder Judicial, Arturo Zaldívar; Loretta Ortiz, quien hizo la propuesta para avalar la reforma energética, así como Yasmín Esquivel y Alfredo Gutiérrez.

Después de lo determinado por el máximo tribunal también hubo críticas de analistas y de la oposición que consideran que el País se pone en riesgo de demandas internacionales con altos costos económicos para la Nación y que se cierra las puertas para el cambio a las energías limpias.

Hoy se espera la respuesta del mandatario a Estados Unidos, pues ayer el embajador de esa nación en México, Ken Salazar, tras el resultado de la Corte señaló que su Gobierno respeta la soberanía de México y sus procesos democráticos, pero que la LEI “probablemente le abrirá la puerta a litigios sin fin, generando incertidumbre y obstruyendo la inversión”.

En varias entidades del País han anunciado la aplicación de la llamada “ley seca” previo y durante la consulta de revocación de mandato que se realizará este domingo.

Zacatecas, Tlaxcala, Tabasco y varios estados más, cada uno ha establecido los horarios de prohibición de venta de bebidas alcohólicas, unos inician desde el primer minuto del sábado y el domingo como Nuevo León y Campeche, mientras que otros será a partir de la noche del sábado como la Ciudad de México. Otros como Veracruz permitirá la venta de alcohol sólo en los restaurantes y hoteles de zonas turísticas.

En Sonora, la Dirección de Alcoholes, a cargo de Cristina Caballero, definirá hasta hoy sobre esta medida.