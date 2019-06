¿Calmarán a Trump las medidas adoptadas por AMLO?

Hoy se cumplen 20 días desde que se anunció que los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron que el primero haría lo necesario para detener la ola migratoria hacia su frontera Norte y que el segundo suspendería indefinidamente la imposición de aranceles a las exportaciones mexicanas destinadas al mercado estadounidense.

Unos días después, el Gobierno mexicano adoptó distintas medidas para frenar el flujo de migrantes que atraviesan nuestro País para llegar a EU.

La más importante consiste en enviar a miles de efectivos de la Guardia Nacional (GN), Ejército, Marina, Policía Federal (PF) y Migración a distintos puntos del País.

1. 15 mil están patrullando la frontera Norte, de Tijuana a Matamoros.

2. Dos mil 491 están apostados en la frontera con Guatemala y Belice, desde Tapachula hasta Chetumal.

3. Seis mil 500 vigilan las rutas migratorias que van desde la frontera Sur hasta el Istmo de Tehuantepec.

4. Dos mil forman una barrera de contención en el Istmo de Tehuantepec.

5. Los agentes migratorios suman 491.

En total, son 25 mil 991 militares y civiles dedicados a detener la ola migratoria y combatir a las bandas de traficantes de personas.

Algunos cuestionan los números dados a conocer por el general Sandoval en vista de que la recién conformada GN no cuenta aún con tal número de efectivos. Sin embargo, quienes afirman lo anterior, olvidan que muchos de estos guardias son soldados y marinos que cambiaron sus respectivos uniformes para ponerse el de la GN.

Además de lo anterior, las líneas de autotransporte de pasajeros están ahora obligados a que todos sus pasajeros, antes de abordar un autobús, acrediten su identidad mediante pasaporte o una credencial expedida por una entidad gubernamental o privada. Quienes no puedan hacerlo, aunque sean mexicanos, no podrán viajar; tampoco podrán hacerlo los extranjeros que, aunque se identifiquen, no puedan demostrar su legal estancia en el País.

Adicionalmente, el Gobierno está deportando a una gran cantidad de centroamericanos que entraron ilegalmente al País. Ahora, cualquier extranjero que pretenda entrar a México por su frontera Sur debe identificarse, solicitar permiso para ingresar al País y manifestar cuáles son sus propósitos, ya sea quedarse en México o buscar asilo en Estados Unidos.

El general Sandoval explicó que los migrantes son detenidos y puestos a disposición de las autoridades migratorias para que tramiten su entrada legal al País, ya que “la migración no es un delito, es una falta administrativa”.

Deben dar resultados las medidas adoptadas por el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para contener el número de migrantes que sin permiso entran a México.

En mayo, las autoridades de EU detuvieron a 144 mil 278 personas que intentaban entrar ilegalmente a ese país, la mayoría de ellos centroamericanos.

En junio el número deberá reducirse significativamente. El 22 julio, al vencerse el plazo de 45 días que los gobiernos de México y EU acordaron para que se vean resultados tangibles, deberá ser aún menor, para que el agresivo e impredecible Donald Trump deje de pensar durante algunas semanas en imponer aranceles a las exportaciones mexicanas.

La cuestión es saber cuál es el número que calmará al Presidente gringo.

Eduardo Ruiz Healy es periodista de radio y televisión.



email: eduardoruizhealy@gmail.com

Twitter: @ruizhealy

Sitio web: ruizhealytimes.com