Autoengaños electorales

Dedico un tiempo de mi cotidianidad a leer o escuchar opiniones de los detractores de la 4T. Se trata, en general, de periodistas formados en la pedagogía labrada por uno de los columnistas más controvertidos en la historia del medio; me refiero a Carlos Denegri, cuya impronta periodística fue dibujada magistralmente por Enrique Serna en “El vendedor de silencio”. Otros tantos son analistas que se dicen ciudadanos y hoy incursionan en distintas opciones de comunicación.

La autodenominación de ciudadanos los acredita, así lo piensan, como opinadores exentos de cualquier interés partidista o ideológico. Se consideran la quintaesencia de la objetividad y el profesionalismo que deberían caracterizar al oficio periodístico. Cada uno a su manera intenta vender la idea de que las contiendas por la gubernatura sonorense y otros espacios en disputa están reñidos y que nadie puede decir que la tiene ganada.

Se afanan en circular mensajes y memes cuyo contenido busca afectar la imagen de los gobernantes de la 4T, enturbiar el ambiente y con ello documentar la percepción de que a los morenistas se les está cayendo el País a pedazos y que ello tendría un efecto demoledor sobre las preferencias de los votantes.

En páginas electrónicas o en sus portales reproducen invariablemente las noticias negativas ligadas a la administración morenista. Que si el embargo del camarón mexicano por parte de Estados Unidos se debió a la negligencia del Gobierno federal, que si Dante Delgado de Movimiento Ciudadano explota contra AMLO, que si México ha superado los 220 mil fallecidos de Covid, etc. Suelen también transcribir las columnas de intelectuales o líderes de opinión nacionales que tienen como común denominador ser detractores del lopezobradorismo. El trabajo que realiza una parte interesante de los referidos periodistas parece, a simple vista, un operativo sincronizado dirigido a generar animadversión colectiva hacia la 4T.

Tanto esfuerzo debería expresarse en una notoria declinación de las preferencias de la fórmula morenista, en un deterioro significativo de la marca. Muchos de estos plumíferos deben recibir una buena paga por prestarse y prestar ese servicio; no obstante, todo indica que sus mecenas están tirando el dinero al basurero. Me explico:

La revisión de los sondeos realizados por empresas reconocidas y otras no tanto, aplicados con rigor estadístico, en hogares o por teléfono, que son los más confiables, no confirma la especie de que nos hallemos ante el escenario de una votación cerrada. El promedio de todas las encuestas publicadas cuenta otra historia: Desde diciembre, la ventaja de ADM se mantiene o aumenta ligeramente; la del prianista baja y la de Bours muestra un incremento, pero sigue muy lejos de ser competitivo.

Me di a la tarea de preguntar a tres de los opinadores sobre la fuente que afirma que la contienda se cierra. Por respuesta sólo recibí evasivas. No hay sondeo serio que indique que la disputa por la gubernatura estatal se esté cerrando. Cierto que pueden publicarse gráficas elaboradas por un secundariano intentando ilustrar lo apretado del proceso, pero no deja de ser una vacilada, sobre todo porque no hay un responsable que las autorice con su firma. Alguno de los opinadores refirió que su impresión de que se está cerrando deriva no de las encuestas, sino de su apreciación de que las dificultades de la 4T afectarán las preferencias del partido de AMLO. Señala como ejemplos de esos problemas la tragedia del Metro en la CDMX, el derrumbe electoral de las candidatas de Nuevo León y Campeche, el rechazo de jueces federales a las leyes de hidrocarburos y eléctrica.

Pero esos apuros, reales sin duda, no se sabe cuánto afectarán las tendencias que favorecen a Morena. No hay un estudio demoscópico que los analice sensatamente. En otras palabras, no hay sustento, sólo conjeturas. Ese panorama de final de fotografía que visualizan ciertos opinadores surge de su propia necesidad como ciudadano vuelto periodista, o académico convertido en analista político, de mostrarse equilibrado. Pero el compromiso del periodista es o debería de ser con la verdad, nada más y nada menos.

Alvaro Bracamonte Sierra. Doctor en Economía. Profesor-Investigador de El Colegio de Sonora