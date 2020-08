"Si Altos Hornos de México (Ahmsa) no paga los 200 millones de dólares de sobreprecio que recibió por Agro Nitrogenados, no hay reparación del daño y los responsables tienen que ser enjuiciados, castigados", declaró Andrés Manuel López Obrador. Daba respuesta al gigante acerero quien, a través de un comunicado a la Bolsa, negó haber aceptado que pagaría esa cantidad al Gobierno mexicano. Ahmsa no reconoce daño alguno y se niega a resarcir lo que, dice, fue una venta valuada por el propio Gobierno. Venta de una planta "chatarra" valuada como si no lo fuera, ese es el tema.

El Presidente dijo que uno de los nuevos accionistas le mandó a decir que estaban en la mejor disposición de devolver el dinero y, por lo tanto, su Gobierno buscaría la manera de darle facilidades para que repararan el daño. O el nuevo accionista se arrepintió o no tenía autoridad para hablar a nombre del corporativo. Como haya sido, es claro que se esfuma lo que pintaba para un posible desistimiento de acciones y la recuperación de una cantidad respetable a favor del erario nacional.

La apuesta de Ahmsa es, por demás, arriesgada. AMLO había puesto, por delante, la reparación del daño como condición base para lo que pudiera haber sido algún tipo de desistimiento judicial.

Los activos que le compró Pemex a Altos Hornos, más los gastos de rehabilitación de la planta, nos costaron 475 millones de dólares a los mexicanos.

Ahmsa dice que comprometerse a devolver el supuesto sobreprecio no tiene ninguna base legal, dado que la planta se vendió con los avalúos del Gobierno. Sin querer, Ahmsa se da un balazo en el pie con esta afirmación. El tema de los avalúos es, justamente, en donde está montada parte fundamental de las acusaciones.

Francisco Labastida, ex candidato presidencial, dijo, en junio de 2019 (en entrevista con quien esto escribe), que tuvo acceso a uno de los avalúos que se realizaron para la compra de Agro Nitrogenados y que, lo que vio, valuaba a la planta en 19.5 millones de dólares y que Pemex terminó pagando ¡275 mdd! (más los 200 mdd para gastos de rehabilitación de la planta).

Ana Lilia Pérez Mendoza, la acuciosa periodista, dio a conocer, esta semana, una investigación especial con los detalles de cómo fue y quiénes participaron en la compra-venta de AN. En el tema de los avalúos documenta cómo el 4 de noviembre de 2013 Manuel Carrera Panizzo, entonces director general de PMI Internacional, solicitó al Indaabin el dictamen valuatorio de Agro Nitrogenados a "valor comercial" y de "realización ordenada" para una "posible adquisición de bienes".

Tres semanas después, solicitó modificaciones para que se hiciera como "avalúo comercial" y pidiendo que se valuara como un "negocio en marcha". Agro Nitrogenados llevaba catorce años sin operar y sus equipos tenían una antigüedad de 30 años. Esa sola modificación aumentó en 61% el cálculo del valor de la planta. Y sí, como dice Ahmsa, eso lo hizo el Gobierno.

Altos Hornos de México ha decidido pelear y no aceptar la salida que le propuso AMLO por 200 millones de dólares. Ahora tendrá que explicar varias cosas. Una de ellas fundamental: La transferencia por 3 millones 700 mil dólares que hizo Ahmsa a las cuentas de Grangemouth Trading Company, la offshore de Odebrecht desde la cual distribuía millones de dólares para sobornar a la clase política de los países en los que operaba.

El nombre de Ahmsa apareció, sorpresivamente, en los papeles que revisaban, en 2018, los periodistas Alejandra Xanic e Ignacio Rodríguez Reyna (Quinto Elemento Lab) de los expedientes judiciales a los que tuvieron acceso en Brasil en las investigaciones sobre Lava Jato.

En enero de 2014, el director de Pemex, Emilio Lozoya, anunció la compra de Agro Nitrogenados. Un mes después Ahmsa realizó el primero de tres depósitos para un total de 3 millones 700 mil dólares en las semanas siguientes.

¿Qué hacían esas transferencias de Ahmsa en las cuentas de la offshore usada para los sobornos de Odebrecht? ¿Será casualidad que de esas mismas cuentas salieron los 5 millones de dólares transferidos a Zecapan S.A., la otra offshore en donde se depositaron los sobornos que recibió -y ahora reconoce- Emilio Lozoya Austin? ¿Qué hacían los dineros de Ahmsa en aquellos circuitos de corrupción? ¿Puede dar una explicación hoy, que sea creíble, Altos Hornos de México?