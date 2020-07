A la alcaldesa, diputados y constructoras: Antes de endeudarlo, fortalezcan el organismo de agua

Del manejo del servicio de agua depende el bienestar de los hermosillenses y la competitividad de la ciudad. La alcaldesa está proponiendo la construcción de un acuaférico que mejore el suministro de agua para el Norte de la ciudad. Su costo estimado es de 370 millones de pesos y se propone que lo financien las empresas constructoras privadas. La deuda de 10 años le quedará al organismo Agua de Hermosillo, con cargo a los pagos de los usuarios de Hermosillo.

La obra propuesta es benéfica y conviene su construcción, sobre todo si se hace con transparencia y por constructores locales. Sin embargo, resulta incongruente que se endeude al organismo de agua cuando se le ha estado golpeando financiera e institucionalmente.

El golpeteo y debilitamiento al organismo

A pesar de que en su campaña electoral la alcaldesa ganó votos con su propuesta de elegir por concurso a los puestos de Tesorería, Obras Públicas, Oficial Mayor y otros y a pesar de que en el caso de la recolección de basura escogió a un experto conocedor el servicio, en el caso del servicio de agua se ha hecho todo lo contario. Agua de Hermosillo se ha venido manejando de manera no profesional y se ha afectado sus finanzas como alguien a quien no le toca pagar.

Primeramente, contraviniendo la ley de agua del Estado de Sonora, se designó a un director con base en criterios político-partidistas, sin méritos específicos para el puesto. Acto seguido, se despidió a todos los mandos medios y personal de confianza contratado en los últimos doce años, dejando sólo a los de mayor antigüedad. Con ello, el organismo pierde experiencia y capacidad institucional, además de que se usa como agencia de colocaciones.

Segundo, también contraviniendo la ley, no se hizo el ajuste a la tarifa de agua y no tuvo incremento este año 2020. Tal vez para quedar bien políticamente, no se ajustó el cobro del agua de acuerdo con los incrementos de sueldos, de la energía eléctrica y de los insumos básicos, como dice la ley. Podrá parecer una ayuda para los usuarios, pero la experiencia dice que estos descuentos se pagan caros con servicio deficiente en el futuro mediato.

Tercero, en el mes de marzo se anunció que no se le cobraría el servicio a 135 mil usuarios, lo cual significa un hueco financiero para el servicio. El mismo Bartlett no quiso hacer eso con la energía eléctrica porque afectaba las finanzas de la CFE. Es como si a usted le dejaran de pagar un mes de su sueldo. El golpeteo remató con una reforma legal, que se hizo sin ninguna consulta previa, para que se deje de sancionar con cortes a quienes no pagan el servicio, lo cual significa una invitación para dejar de pagar el servicio.

Ahora, después de golpearlo financieramente, se busca dejarle una nueva deuda de 10 años a los usuarios de Agua de Hermosillo.

El fortalecimiento del organismo

Para que el organismo de agua se fortalezca se necesita que se maneje como empresa pública paramunicipal, es decir, con autonomía y autosuficiencia financiera. Además se requiere que sea capaz de planear a largo plazo. Hasta ahora se ha venido manejando como botín político y en detrimento de la ciudad y de los hermosillenses.

Los diputados tienen ya en el Congreso una propuesta de reforma a la Ley de Agua del Estado de Sonora que ciudadanice la junta de Gobierno de los organismos urbanos de agua del Estado. Se busca que los directores y los mandos medios de los organismos sean reclutados por concurso y que sus periodos no correspondan a los periodos de Gobierno. Se busca también que haya indicadores confiables, evaluación de las gestiones y planeación a largo plazo. Sólo así Hermosillo y Sonora dejarán de rezagarse y podrán ser competitivos.

Parece idealista, pero es lo que la alcaldesa propuso en su campaña anterior.