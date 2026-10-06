La hermana república de Querétaro

Cual si fuera una república independiente de México, el Gobierno panista de Querétaro realizó el pasado viernes una ceremonia oficial de alianza con el Gobierno de Estados Unidos para desarrollar un programa de capacitación policiaca

Astillero

Cual si fuera una república independiente de México, el Gobierno panista de Querétaro realizó el pasado viernes una ceremonia oficial de alianza con el Gobierno de Estados Unidos para desarrollar un programa de capacitación policiaca internacional que implicaría la participación de miembros de agencias del país vecino y equipamientos directos varios.

Convertido en la principal figura del acto de instalación de la primera piedra del edificio que se pretende albergue la Academia Internacional de Capacitación Policiaca, el embajador estadounidense, Ronald Johnson, coronel en retiro del Ejército de su país y ex agente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), precisó los objetivos de tal institución: “Será la primera de su tipo en México y en Latinoamérica, se dedicará específicamente a entrenar a las autoridades de la ley para detectar e intervenir ante delitos relacionados con drogas peligrosas, armas, dinero, operaciones bancarias y otras formas de contrabando”.

La anterior cita entrecomillada, y otras que se compartirán aquí, están alojadas en la página oficial del Gobierno de Querétaro, en la sección de prensa a nombre de la Unidad de Comunicación Social (https://goo.su/O5Q6vWf ). Son 22 párrafos con palabras del secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, José Pío X Salgado; el secretario de Seguridad Ciudadana, Iován Elías Pérez Hernández; el gobernador anfitrión, Mauricio Kuri, y, con absoluta centralidad, el embajador estadounidense Johnson.

Basta leer ese reporte oficial queretano para entender las razones que llevaron a la presidenta Claudia Sheinbaum a solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores que cite al Gobernador panista y al embajador estadounidense para que expliquen las razones que les llevaron a convertir un acto estatal en una abierta y comprometedora alianza con el gobierno vecino.

No aminora la responsabilidad del Gobernador y el embajador la aparente pifia derivada de que representantes locales de la administración federal hubieran estado presentes en la ceremonia mencionada (falta saber si estos conocían con exactitud el giro que se daría a la reunión), ni el hecho de que el Gobierno panista hubiese informado tramposamente a la Cancillería de su realización, pues el sentido exacto se fue develando conforme se iban desgranando los discursos.

El primer párrafo del boletín de prensa antes mencionado asienta con claridad el carácter “binacional” de la ceremonia: “En un acto de colaboración y confianza entre Querétaro y Estados Unidos en materia de profesionalización policial, el gobernador, Mauricio Kuri González, y el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, colocaron la primera piedra” de la Academia multimencionada.

El gobernador Kuri aseguró que “la Embajada de los Estados Unidos, a través de INL, ha trabajado con las instituciones en profesionalización y capacitación policial (...) esa colaboración, junto con las capacidades que Querétaro ha desarrollado en materia de seguridad, hizo posible que el Estado fuera elegido para establecer aquí una academia internacional única en su tipo en América Latina”.

¿A través de “INL”, siglas en inglés de International Narcotics and Law Enforcement Affairs, conocida en español como la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (o Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley) del Departamento de Estado de los Estados Unidos”. ¿El Estado de Querétaro “fue elegido” para esa “colaboración” en materia de delitos de orden federal, sin conocimiento del Gobierno federal que preside Claudia Sheinbaum?

El jefazo Johnson se esmeró en destacar la importancia de la alianza de Estados Unidos y Querétaro y señaló que “dentro de esta labor tienen que compartir entrenamiento, tecnología, inteligencia, instituciones como esta academia, y otras que ayuden a testificar que estamos siendo seguros, y creando una atmósfera y un ambiente en el que la gente pueda hacer lo correcto, sin miedo”. ¿Qué tal? ¡Hasta mañana!

Julio Hernández López