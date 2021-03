Confirma Dulce María distanciamiento con sus compañeros de RBD

Ciudad de México.- Dulce María decidió brindar su postura y aclarar la controversia que surgió luego de tomar la decisión de no participar en el reencuentro de RBD.

A pesar de que en primera instancia se dijo que la cantante declinó a la invitación debido a su embarazo, ahora ha trascendido que su relación con Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann no quedó en los mejores términos.

Reiterando que justamente fue su embarazo y sobre todo su miedo a contagiarse de Covid-19 lo que la hizo decidirse por no participar con sus ex compañeros de agrupación, Dulce también explicó que a pesar de que los temas de la banda ya se encuentran en plataformas digitales, a ellos como cantantes les toca muy poca ganancia.

“El hecho de que salieran todas las canciones, todo el catálogo, está increíble porque la verdad es algo para todos los fans y para toda la gente que fuimos generación Rebelde pues está padre que estén las canciones ahí, pero realmente de eso nos toca muy poco a todos, porque los dueños son otras personas, nosotros no tenemos de eso mucha ganancia”, explicó Dulce en entrevista para el programa De Primera Mano.

Inmediatamente después, la cantante y actriz subrayó que no se arrepiente de no haber participado en el concierto en línea, sobre todo después de lo que le pasó a Anahí.

“Definitivamente no (me arrepiento), y menos cuando me… justo era mi miedo y por todo lo que yo defendí, que me costó mucho trabajo decir que no, por mi embarazo, por la pandemia, y ves que Any –Anahí- se contagió y contagió a su familia y todo, y gracias a Dios están bien, pero yo no me lo hubiera perdonado, estar ahí y contagiarme, justo por eso no quería”, comentó la artista.

Por último, Dulce María dejó al descubierto que existe una posible ruptura con el grupo por negarse a actuar con ellos en el show en línea.

“La última vez que hablé con ellos fue cuando les dije que no iba a participar, que les mandé un mensaje de diez minutos y ya nadie me contestó, donde yo también esperaba este apoyo y esta empatía, y después de tanto tiempo y en un momento tan importante para mí que era mi embarazo. Entonces ya de ahí la verdad es que no, no he sabido (nada de ellos), no he podido hablar con esta cercanía”, finalizó.