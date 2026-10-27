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Vecinos en Tijuana buscan proteger su parque

Vecinos de la colonia Guaycura mostraron su inconformidad solicitando al Ayuntamiento de Tijuana concluir el proceso de asignación municipal del parque, con el fin de proteger este espacio y evitar que se construya una guardería en el lugar.

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