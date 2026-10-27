Vecinos en Tijuana buscan proteger su parque

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Vecinos de la colonia Guaycura mostraron su inconformidad solicitando al Ayuntamiento de Tijuana concluir el proceso de asignación municipal del parque, con el fin de proteger este espacio y evitar que se construya una guardería en el lugar.
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