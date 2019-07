Zulema Adams atacará inseguridad en Tecate

Tecate, Baja California

Al ser la inseguridad una de las principales demandas ciudadanas, el próximo Gobierno municipal de Tecate se enfocará en atacar esa problemática e impulsará el turismo.

En entrevista con FRONTERA, la alcaldesa electa de Tecate, Zulema Adams Pereira, dijo que durante los recorridos que realizó en campaña los colonos denunciaron el robo de automóviles y a casa habitación.

Detalló que además han registrado casos en donde policías solicitaban alguna “mordida” a turistas, situación que su gobierno no tolerará.

Afirmó que se tiene conocimiento que en cuanto entra algún turista al Municipio ya está siendo detenido.

“Se va a cambiar al director de Seguridad Pública, hay que mejorar las condiciones también de ellos, las capacitaciones, entrenamiento, el equipo, patrullas, todo lo que necesitan para dar un mejor servicio”, declaró.

Como parte de las mejoras, están analizando cambiar el uniforme de los agentes, sin embargo, no dio más detalles al respecto.

“El primer asunto que vamos a atender es lo de seguridad, queremos que el ciudadano se sienta tranquilo en su Municipio, que sienta que la policía está trabajando para ti”, manifestó.

Adams Pereira reiteró que es necesario sensibilizar a la corporación policiaca y capacitarla, y a su vez darle mejores condiciones laborales.

Platíquenos un poco sobre su trayectoria.

Yo tengo un despacho de contabilidad en donde me invitaron a participar en la primera regiduría en el año 2016, y en donde pudimos colocar a una regidora por parte del partido Morena.

Estuve trabajando, viendo la problemática del Ayuntamiento, mucho trabajo en campo viendo las necesidades de la población… la población te manifiesta que es lo que le molesta, cuáles son las necesidades, entonces yo creo que el trabajo de campo es una parte muy importante para poder seguir los siguientes pasos.

Hicimos campaña muy dura, con jornadas muy largas, empezábamos temprano alrededor de las ocho de la mañana y a la mejor terminando ocho o nueve de la noche, pero sí hubo noches que terminamos como a las 23:40.

¿Usted es de aquí (Tecate)?

Sí, yo soy nativa de aquí de Tecate, mi familia también, ha tenido asentamientos en las Puntas de Nejí, de allá es mi papá y todavía tengo muchos familiares en las Puntas de Nejí. Soy nacida en Tecate, aquí estudié, pues obviamente fui y estudié a otros lados, tengo mi fuente de trabajo, la principal en la ciudad de San Diego, pero soy de aquí, de Tecate.

¿Hace tiempo usted pensaba que iba a ser la alcaldesa de Tecate?

No, ni siquiera en el pasado estaba participando en política, más bien era activista y no tenía esta visión hasta que me invitaron a participar, fue cuando se consideró el poder estar aquí en lo que es la política, pero me siento muy bien con muchas ganas de trabajar. Creo que Tecate necesita este giro, en el que me han manifestado mucho la población ya necesitamos un cambio, muchos ya están desesperados, recibo mensajes a diario en las redes en donde quieren que vaya y vea la necesidad de su colonia, que los visite, que los escuche y estamos haciendo todas reuniones en donde vamos y los escuchamos.

¿Cuáles fueron las principales quejas o necesidades que le pedía la población?

El problema de seguridad y los servicios públicos, esos son los ejes principales en donde se quejó más el ciudadano, nos movimos a unas colonias en donde nos manifestaron el robo de coches, o el robo a casa habitación, todas estas cosas que afectan directamente, así como el problema de salud, que es un problema del Estado, pero al final afecta al tecatense.

¿En qué se va a estar enfocando en estos dos años?

Uno de los ejes principales va a ser el turismo para la derrama económica, porque ya traemos una derrama económica ahorita, pero la tenemos estancada debido a temas de seguridad, entonces hay que mejorar; se cambia al director de seguridad pública, hay que darle toda esta nueva lista a nuestra Policía Municipal, hay que mejorar las condiciones también de ellos, las capacitaciones, entrenamientos, el equipo, patrullas, todo lo que necesitan para dar un mejor servicio al ciudadano.

¿Ya sabe quién será su nuevo director de seguridad?

El director sí lo tenemos, pero todavía nos lo estamos reservando, nos estamos reservando los nombres de lo que es el equipo, apenas ahorita agosto primero vamos a entrar en la transición, entonces sobre ahí vamos a partir dando poco a poco los nombres.

¿Ya tiene definido a su gabinete? ¿Qué perfil de funcionarios la van a acompañar?

Para empezar necesitamos funcionarios honestos, porque me he encontrado con perfiles que los ves en papel y son grandes perfiles, pero no funcionan en la vida real, entonces yo creo que el mejor el perfil que podemos traer es cuando son honestos, trabajadores, que tal vez el perfil educativo no está tan alto, pero se desarrollan perfectamente en lo que es su área.

El Gobierno Federal anunció que iba a haber recortes en cuanto al personal ¿ustedes harán lo mismo?

Nosotros vamos a implementar aquí la austeridad también, y austeridad hay que dejarlo bien claro a los ciudadanos, si tú tienes un empleado y los haces más eficiente, te está rindiendo el doble o el triple de lo que rinde ahorita, ya tienes ahí un plan de austeridad porque no estás contratando más personal, se va a hacer una revisión de la nómina y pues aquellos que sean eficientes y que estén funcionando se van a quedar y vamos a estar limitado en la contratación de personal.

Otro problema en Tecate es el tema financiero ¿Cómo piensa resolverlo?

Vamos a traer apoyo del Gobierno federal, estatal, y obviamente el municipal, ya vamos a traer una sola línea, lo cual viene a facilitar todas las gestiones. Estamos en números rojos, la deuda es bastante en Tecate, pero yo creo que estamos en muy bien tiempo para rescatar las finanzas.

El Gobierno Federal anunció que retirará el recurso para los pueblos mágicos ¿Qué pasará con Tecate?

Vamos a mantener el título de “Pueblo Mágico”, tuve una reunión con el Comité de Pueblo Mágico, vamos a disparar lo que es la rama del turismo, generar más. Que tú cuando vengas a Tecate sientas que estás realmente en un pueblo mágico, entonces vamos a mejorar todas las condiciones.

(El apoyo) se suspendió por medio del desvío de recursos, si te daban el recurso, pero no se ejecutaba correctamente lo que era este recurso, pero para el año que entra parece que regresa.

¿Cómo piensa atacar el problema de seguridad?

Las capacitaciones, estamos viendo la posibilidad de cambiar el uniforme de la policía, se cambia el director, entonces todas estas condiciones vienen a mejorar, también ya tuve una junta con lo que es el C4, entonces ya estuvimos revisando el equipo, las cámaras, entonces todo esto va a venir a mejorar la estancia de turista en Tecate.

¿En qué va el proceso de transición?

Vamos a iniciar el primero de agosto, traemos muchos números porque yo fui regidora en esta administración, entonces sí traemos números, pero estamos esperando a que los tiempos sean los correctos.

Yo salí dos semanas a la Ciudad de México a tocar las puertas necesarias, después al estado de Michoacán para ver lo que está sucediendo con los pueblos mágicos, apenas regresé la semana pasada y vamos a enviar un segundo documento para que empiecen los juntas y el acercamiento. Nosotros vamos a girar el documento y vamos esperar a que ellos nos den una fecha.

En el tema de migración ¿Cómo va a atender esa problemática?

Si nos afecta directamente el tema de migración, vamos a considerar tener un módulo de atención al migrante, le vamos a dar más empuje al tema, junto con el diputado electo Fausto Gallardo, él quiere la Secretaría de Migración creada en el Estado, es una de sus propuestas.

Es un tema que no podemos dejar a un lado porque este migrante que está deportado nos llega a afectar y si no los tenemos ubicados pues obviamente traen necesidades que las van a cubrir echando mano de donde puedan.

Planea varios cambios para el municipio ¿dos años serán suficientes?

Yo creo que dos años son suficientes para hacer una correcta planeación en lo que es la visión de dónde se quiere llevar al Ayuntamiento sobre todo en conjunto, esto no es un trabajo únicamente de Gobierno, es junto con los empresarios, los ciudadanos, maestros y con toda la población.

Vamos a tener gobiernos abiertos en donde los lunes van a encontrar a los funcionarios, a los directores en el parque Miguel Hidalgo con atención ciudadana, y vamos a tener regidores rodantes que van a andar en las colonias, entonces sí vamos a estar muy de cerca trabajando con la población.

¿Cuál es su relación con el gobernador electo Jaime Bonilla?

El ingeniero era el presidente estatal de Morena, entonces hay mucho acercamiento porque somos compañeros del mismo partido, tenemos todo el apoyo por su parte, ya nos lo manifestó en Tecate que va a hacer todo lo posible sobre todo para la sanar las finanzas, en el tema de salud, en el tema de carreteras.

Opinión sobre personajes en una frase

Andrés Manuel López Obrador: Ejemplo perfecto.

Francisco Vega de Lamadrid: Pudo haber hecho bien las cosas.

Jaime Bonilla Valdez:

Es un mejor perfil para gobernar.

Nereida Fuentes:

Se puede mejorar mucho el perfil.

Javier Urbalejo:

Es un ejemplo muy claro de lo que no queremos.

César Moreno:

Ex presidente de Tecate.

Francisco Castro Trenti:

Es el encargado de la seguridad de los tecatenses.