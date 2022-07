“Yo sé que no está muerta, mi corazón me lo dice”: mamá de hija  desaparecida

Tijuana BC.- “Yo sé que no está muerta, mi corazón me lo dice”… Es la expresión de la señora Laura Paulina quien desde hace un año y medio busca a su hija Tania Yessenia Rivera García, quien desapareció cuando se trasladaba de Rosarito a Tijuana.

En ese entonces tenía 19 años y estaba embarazada de tres meses y medio. La ex pareja de Tania se niega a informar su paradero desde abril de 2021.

La señora Laura Paulina platicó que tampoco las autoridades le han presentado avances en las investigaciones, por lo que tomó la iniciativa de unirse a los colectivos de personas desaparecidas, con la esperanza de encontrar a su hija y nieto.

Platicó que dejó de tener miedo al sentir la compañía de otras familias que también buscan a sus seres queridos, pero siente impotencia de que un hecho como el que sufre afecte a su hijo menor de siete años.

La señora Laura dijo que en los 16 meses que ha participado en búsquedas en los cerros y lotes baldíos de la periferia ha encontrado cuerpos humanos en estado de descomposición. Ninguno ha resultado ser el de su hija.

Ella está viva y su bebé igual, pero no sé dónde están. Yo quisiera que la dejaran salir de donde quiere que esté. Yo no voy a tomar cartas en el asunto, con que me la dejen salir, con eso tengo”