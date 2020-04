¿Y la sana distancia?

Tijuama, BC.- La concentración de personas en la Zona Este se da principalmente en las filas para entrar a los supermercados.

Durante un recorrido realizado por FRONTERA en plazas comerciales como Paseo 2000, Plaza Sendero, Macroplaza y Plaza Carrousel, solo en la primera se vio conglomeración de personas en los pasillos.

En el resto de los centros comerciales fue únicamente en los supermercados donde había largas filas para su acceso.

En dichos establecimientos se optó por dejar pasar solo a un integrante de la familia, además de guardar la sana distancia y el límite máximo de clientes dentro del establecimiento en promedio es de 90 personas.

En algunos comercios el personal de seguridad proporciona a la entrada del lugar gel antibacterial mientras otro limpia el carrito que usará el cliente con cloro y un trapo.

El gerente del supermercado ubicado en Plaza Sendero Raúl Muñoz informó que la afluencia de personas disminuyó hasta un 40% después de las compras de pánico.

Detalló que la única restricción de compras es el área de licores, donde solo se venden máximo dos productos por persona.

“Las personas a veces se enojan porque les aplicamos el gel antibacterial o porque le negamos la entrada toda la familia, se molestan por hacer fila, pero nosotros tenemos que seguir los protocolos de sanidad por la salud y seguridad de ellos y nosotros”, concluyó.

Sobrerruedas

En el sobrerruedas de Villas de Campo los puestos estaban separados por 10 metros cada uno.

Los comercios solo eran los esenciales: Abarrotes, verdura, artículos de limpieza y puestos de comida como tacos, pizza y birria.

Sergio González, quien antes de la pandemia vendía ropa, contó que tanto la afluencia de personas como la venta cayeron hasta un 80%.

Para poder mantener a su familia tuvo que cambiar de giro, pidió los permisos necesarios y ahora tiene un puesto de cubrebocas.

“La mayoría de los clientes no trae cubrebocas, o sea uno que otro sí viene a compararlos pero de todos los que vienen solo un 20% los trae; y aquí andan comprando y todo”, relató.

Otra comerciante, Elena Soto, señaló que la venta en su puesto bajó hasta 70% y además que no hay una regla clara sobre qué pueden o no vender, por lo que tienen que agregar a su inventario algunos artículos.

“Hay gente pero no encuentran los productos que buscan, por ejemplo buscan pilas, yo tengo pero no me permiten venderlas, pero les digo que eso es esencial y me contestan que eso lo pueden comprar en el Calimax o Aurrera, pero ¿que coman ellos y nosotros nada?”, denunció.

Tome nota

