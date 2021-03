'Voy como candidata de las bases morenistas': Montserrat Caballero

TIJUANA.- Montserrat Caballero, tras ser nombrada como coordinadora de la Cuarta Transformación en Tijuana, afirmó que le apostará a la unidad y al trabajo en equipo como estrategia política que le permita a Morena continuar al frente del gobierno municipal.

La ganadora del proceso interno agradeció el apoyo del partido, pero sobre todo de las bases morenistas.

“Fueron ellos quienes me eligieron; nos conocemos bien porque recorrimos las calles promoviendo al presidente Andrés Manuel López Obrador cuando muchos no creían en el proyecto. Ahora son ellos quienes me han elegido como su representante y voy como candidata de las bases morenistas”, dijo.

En ese sentido, hizo un llamado al resto de los participantes de la interna a la presidencia municipal de Tijuana para demostrar el compromiso por la continuidad de la llamada 4T y sumar esfuerzos para ello.

La joven abogada se concentrará, afirmó, en afinar detalles para la próxima contienda y en propuestas de gobierno de altura, mientras espera su registro formal como candidata ante la autoridad electoral y el inicio de la campaña el próximo 16 de abril.