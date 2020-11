Vivirá EU elección difícil por polarización de electores: expertos

TIJUANA, B.C.- El apoyo de la comunidad Latina al demócrata Joe Biden y el descontento del electorado sobre las políticas del republicano Donald Trump son factores a analizar a un día de la jornada electoral por la Presidencia de Estados Unidos, señalaron especialistas.

Andrés Sumano y José María Ramos García, académicos del Colegio de la Frontera Norte (Colef) opinaron que será una de las contiendas más difíciles de la historia de la Unión Americana debido a la polarización entre los electores.

Para Andrés Sumano, investigador-catedrático Conacyt en el Departamento de Estudios Culturales, el ganador será Biden porque la imagen del todavía presidente de Norteamérica, Donald Trump, está desgastada.

Trump perdió la elección hace tiempo. Hay gente que dice que con Hillary en 2016 las encuestas se equivocaron, pero era un escenario muy distinto. No se conocía a detalle a Trump, las diferencias en las encuestas”, dijo.

“Hoy las encuestas son claras, hay un amplio margen, y en ese sentido, me parece que la elección en Estados Unidos las cartas están echadas, Biden va a ganar la elección, los demócratas, me parece, van a recuperar el Senado", consideró.

El experto destacó que la comunidad estadounidense este año ha tenido mayor participación en las elecciones porque la mayoría rechazan las políticas de Trump, aunque conserva el apoyo de quienes defienden la piel blanca y están en contra de las mezclas interculturales.

"Trump creció y se desarrolló con un populismo de derecha, pero gobernar no es nada más comunicar, gobernar también es acción performativa y si no hay resultados, si la gestión no da, pues con la pura politización de la sociedad y con la retórica populista simple y sencillamente no da",expuso Sumando.

SALARIO MEJORARÍA CON BIDEN

José María Ramos García, profesor e investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública, comentó que los ciudadanos mexicanos podrían verse afectados de manera positiva y negativa con el resultado de los candidatos estadounidenses.

Destacó que con Donald Trump, México se ha visto beneficiado en el incremento de cruces fronterizos, sobre todo entre Tijuana-San Diego.

Sin embargo, consideró que el error de Trump es haber cerrado las fronteras entre México y su país.

Sobre el candidato Biden, dijo que este tiene mayor acercamiento con la comunidad latina, la cual conforma buena parte del electorado.

"El detalle con Biden es que van a poner más atención a los aspectos en el T-MEC, por ejemplo derechos humanos, incrementos salariales", dijo Ramos García.

Agregó que con Biden también México ganaría en las condiciones salariales y medio ambiente.

IMPUGNACIONES

Los procesos e impugnaciones derivados de la elección presidencial de Estados Unidos podrían llevar semanas y hasta meses, augura la especialista en seguridad y relación México-Estados Unidos, Ana María Salazar Slack.

“Nadie va a reconocer que perdió, nadie; ni Biden ni Trump, y va a haber una serie de procesos y de impugnaciones que podría durar desde un día hasta tres meses” indicó “y eso entonces va a empujar a Estados Unidos a una crisis constitucional, y eso también explica por qué la importancia de Donald Trump de tener una juez extra en la Suprema Corte”.

Sin embargo, resaltó que en el caso del presidente Donald Trump es menor probable que acepte una derrota electoral, pues esto implicaría su vulnerabilidad en varios procesos penales y administrativos contra él y su familia en diversos estados de la Unión Americana.