Viven una ‘odisea’ de entradas y salidas de médicos y hospitales

TIJUANA, BC.- María Dolores Ángela Ferruzca Hernández falleció seis días después de su cumpleaños número 57 a una cuadra de la clínica 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con todos los síntomas relacionados al Covid-19, hipertensión y diabetes.

Raúl Francisco Balbastro, de 27 años, uno de sus cuatro hijos, relató que su mamá fue catalogada en su primer ingreso al hospital como paciente sospechosa de Covid.

Todo inició el viernes 17 de abril, una semana antes de su cumpleaños 57 (el 22 de abril).

Ferruzca Hernández cayó en cama por una descompensación debido a que padece diabetes e hipertensión y pasó el resto de la tarde en recostada, por lo que olvidó tomar su medicamento para controlar el azúcar.

La glucosa se le disparó a 200 para el sábado y el domingo ya estaba prácticamente recuperada, pero el martes tuvo una subida brusca de casi 400 de azúcar y luego una caída a casi 100.

El miércoles 22, que era su cumpleaños, se encontraba más o menos estable y por la tarde comenzó a tener mucha ansiedad, registraba la azúcar arriba de 250; ese día había estado con su otra hija y la llevaron a la clínica 18 del IMSS, que se encuentra a la altura del Refugio.

La internaron en urgencias, donde le administraron insulina, la cual nunca había necesitado, y oxígeno porque presentaba problemas para respirar, agregó; la dieron de alta y regresó a casa.

Para el jueves comenzó a empeorar, se fatigaba, tenía dificultad para respirar y no podía subir al baño sin que se mostrará agotada, contó; para el viernes su salud empeoró.

El sábado mi mamá tenía 38 grados de temperatura, presentaba problemas para respirar y yo ya sentía que se colapsaba, pedimos una ambulancia que llegó media hora después de llamarle”, destacó.

Los paramédicos no quisieron subir por ella a su cuarto y sus hijos tuvieron que bajarla a la entrada de la casa, así fue como el paramédico la revisó y la diagnosticó, a primera vista, como portadora del nuevo coronavirus.

El personal de salud les dijo que no era una condición grave, por lo que no podían llevarla al hospital, además que no era garantía que la atendieran tan pronto como llegara.

“Entonces nosotros la trasladamos a la clínica 1 del IMSS a las 10 de la noche, la pasaron al filtro, le tomaron el ritmo cardiaco y todo lo necesario, y la clasificaron como no tan grave, y fue hasta después de medianoche que el doctor la valoró”, apuntó.

Llegó el domingo y al fin les dieron informes: María Dolores salió en el listado de personas dadas de alta. Se la llevaron de regreso a casa, no en las mejores condiciones, pero sí recuperada, mientras que en la hoja de alta venía catalogada como sospechosa de Covid-19.

El martes 28 de abril por la mañana, tuvo una recaída de nuevo y la trasladaron a un médico particular, este les indicó que la llevaran directamente al hospital.

Así lo hicieron las hermanas de Raúl y se dirigieron a la clínica del IMSS, pero a una cuadra de llegar al centro Covid, María Dolores Ángela Ferruzca Hernández falleció.

Quienes estaban con ella se regresaron a la casa, pensando en que si la dejaban en el hospital ya no les darían el cuerpo o sería más difícil que se los entregaran.

Una vez en la funeraria San Ramón, en el Mariano Matamoros, les dijeron que tenían que pagar un certificado médico para determinar la muerte y se agilizara el trámite porque si la ponían muerta por Covid se tardaría más el trámite, confesó Raúl.

La funeraria tardó tres días en entregarles el cuerpo, con un certificado de defunción en el que se leía muerte por paro cardiorrespiratorio y no por coronavirus.

“Yo te tengo que ser sincero y creo que sí falleció por Covid-19 porque al mismo tiempo mi hermana salió positiva a la prueba del virus y ella había estado en contacto con mamá”, dijo.