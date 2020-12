Viven María y su familia en el patio

Tijuana, B.C.-Un incendio orilló a María Vargas, sus dos hijos y su mamá con discapacidad a dormir en el patio, donde su único techo es el cielo,

Apenas llegaron a Tijuana, y rentaban en el Ejido Lázaro Cárdenas, donde el 2 de diciembre un incendio consumió la casa donde vivían.

Contó que casi pierde la vida al intentar restacar de las llamas los documentos personales de ella, sus dos hijos y su mamá.

“Ya iba para fuera, me regresé porque para mi mis papeles son importantes, yo soy nueva, apenas llegué a Tijuana”, recordó.

“Se me atoró la pierna y el humo ya me estaba envolviendo, comencé a toser pero logré aventar la puerta para poder salir porque me estaba ahogando”, agregó.

Lo perdieron todo, de sus pertenencias solo quedan cenizas, pero a pesar de todo dice estar agradecida por salir ilesa.

“No queda más que darle gracias a Dios, no queda otra, estoy viva”, manifestó.

Esta familia será una de las beneficiadas por “El cobertón Navideño” que realiza anualmente esta casa editorial, si desean donar cobijas nuevas o en buen estado se puede acudir antes del 20 de diciembre a las oficinas de periodico FRONTERA, ubicadas en Vía Rápida Poniente número 13483, colonia Anexa 20 de Noviembre.