Visitaron Tijuana más de 36 mil turistas por el 4 de julio

El secretario de Economía de Baja California Mario Escobedo manifestó que en el Estado fueron 541 mil millones de pesos en derrama económica durante los festejos del 4 de julio.

Agregó que en comparación con el mismo periodo de 2019, se tuvo una reducción en los ingresos de 61%, ya que el año pasado dejaron mil 193 millones las festividades en el vecino país.

Sin embargo, agregó que a pesar de estar en semáforo rojo y sin promoción del turismo fue una buena afluencia turística.

El Gobierno no ha cerrado las fronteras de visitantes, por eso nos preparamos para quienes nos visitaron este fin de semana. Nosotros no estamos promoviendo el turismo hacia el Estado, no estamos en condiciones, pero debemos atenderlo”, indicó.