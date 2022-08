Virlán García y Alta Consigna ponen el ambiente en la Feria Tijuana 2022 

Tijuana, BC.- Virlán García y el grupo Alta Consigna buscaron darle un contraste de alegría a la ciudad con su música, luego del panorama violento que se registró en el Estado y principalmente en Tijuana durante el fin de semana.

El cantante dijo lamentar la situación y antes de tomar el escenario de la Feria Tijuana 2022 recalcó que “la gente merecía pasar un rato agradable a pesar de todo lo malo”.

Faltando pocos minutos para que concluyera el domingo 14 de agosto, el intérprete de 28 años de edad y originario de Guasave apareció entre humo, pirotecnia, rayos de luces y el retumbar de la música de viento interpretando “El sinaloense”, para después seguir “sacándole brillo” a la suela de sus zapatos con el "Pávido návido" y la "Loba del mar".

Complace a sus seguidores con sus composiciones

De lo clásico de la banda sinaloense pasó a la fusión norteña y complació a sus seguidores con las composiciones propias, actividad que realiza desde los 9 años edad y que lo han llevado al éxito con temas como “En dónde está tu amor”, “Mi vida eres tú” y la canción que el describió en esa madrugada como muy especial: “Yo viví 12 años en Tijuana, todavía vivía aquí cuando empezó a sonar esta canción y estaba por todas partes”, dijo Virlán para interpretar “Y cambió mi suerte”.

Además de su pasión por componer, García también expresó su gusto por las canciones de otros artistas, como el tema “Lo que construimos” de Natalia Lafourcade, lanzado en 2015 en el álbum “Hasta la raíz”.

“Es un tema que ya había querido sacar con guitarra, una canción que me gusta mucho, este tipo de canciones me llenan”, detalló y además no descartó la posibilidad de buscar del dueto con la autora.

García dejó claro que tiene en el escenario lazo con su público en temas románticos, pero también una conexión con los corridos, al interpretar el corrido de “El Gross”, los asistentes al Audiorama del Trompo se unieron una sola voz para corear parte de la letra del corrido, en particular en la parte donde menciona a “la colonia Sánchez Taboada y las calles de Tijuana”.

Foto: Gustavo Suárez

Alta consigna en su tierra natal

La agrupación nacida en Tijuana a principios de 2014 fueron los primeros en darle gusto al público presente en el tercer día de actividades de la Feria, en su mayoría los asistentes eran jóvenes de los 14 años en adelante, quienes pudieron disfrutar de una presentación de música clásica del regional mexicano y temas propios de la agrupación.

Dani Vidal, Aarón Gil, Axel Ramírez y Alan Nieblas, iniciaron con temas del “Rey del corrido”, Chalino Sánchez, como el de “Florita del alma” y siguieron con el repertorio que los llevó a la cumbre como “Culpable tú”, “Así nací”, “Te deseo lo mejor”, y covers como “Tú cárcel”.

“Si por mí fuera me quedaba a cantarle hasta las 4 de la mañana o más, pero ya no podemos, ya no nos dejan, de verdad muchas gracias no sé cómo hacerle, pero ya no es por nosotros”, dijo la primera voz ante la insistencia del público de no dejarlos ir.