Vinculan a proceso a exalclade Juan Manuel Gatélum

Tijuana.- El ex alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, fue vinculado a proceso por los delitos de usurpación de funciones y promoción de conducta ilícita.

“El Patas” es investigado por haber otorgado permisos de placas mientras se encontraba en licencia para contender por la reelección como presidente municipal.

‘’El día de ayer (lunes) se llevó a cabo la audiencia donde se vincula a proceso al ex presidente municipal, Juan Manuel Gastélum, esto por usurpación de fusiones, por haber otorgado presuntamente placas cuando él ya no estaba en funciones’’, detalló el secretario técnico de las mesas de seguridad, Francisco Ramos.

El fiscal central del estado, Hiram Sánchez Zamora, detalló que Gastelum Buenrostro presuntamente cometió dichos delitos durante su campaña, cuando ya no era alcalde de la ciudad.

“Durante el tiempo en el que esta persona pidió licencia y se fue a contender por la presidencia municipal, mientras se encontraba de licencia, llevó a cabo estas conductas”, dijo.

Tras encontrarse los elementos suficientes para probar la presunta responsabilidad del ex alcalde en los delitos, se le vinculó a proceso y se estableció un plazo de investigación complementaria de seis meses.

“No se le fijó una medida cautelar gravosa, no tengo aquí identificada una, creo que fue la firma únicamente, pero no hay ninguna que atente contra su libertad”, añadió el fiscal central.