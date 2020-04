Vigilarán autoridades de Salud a extranjeros que visiten el Estado

Los extranjeros que deseen pasar la cuarentena del covid-19 en Baja California serán vigilados por la Secretaría de Salud estatal, con la intención de evitar que se registren más casos del virus, afirmó el titular de la dependencia Alonso Pérez Rico.

Detalló que la medida aplicará especialmente para las familias de Estados Unidos, en donde la dispersión del covid-19.

Pérez Rico explicó que las autoridades norteamericanas están obligadas a informar al Estado sobre los pacientes infectados del coronavirus que ingresarán al territorio bajacaliforniano, en donde deberán cubrir con el aislamiento de casa, de lo contrario comentarán un delito que será castigado hasta con cuatro años de cárcel.

“Ya no es un juego, ya no estamos jugando. Entendamos que si no nos cuidamos entre nosotros, vamos a tener un escenario en el cual vamos a tener muchos casos muy rápidos positivos y no vamos a tener suficiente médicos ni ventiladores”, advirtió.

Asimismo, el titular de la Secretaría de Salud estatal comentó que si un extranjero estadounidense con covid-19 desea regresar a su país también deberá notificarse a las autoridades sanitarias de ese país para que se disponga el protocolo de seguridad.

“Para eso precisamente existen los departamentos de salud pública, nosotros tenemos comunicación estrecha con las autoridades de salud de Estados Unidos. Si uno de los ciudadanos sale positivo en Baja California y si él expresa ser tratado en Estados Unidos lo vamos a canalizar, pero lo vamos a poner en contacto con las autoridades de salud pública de Estados Unidos para que ahí se tomen las medidas necesarias”, reiteró.