Viene clima templado para Tijuana

Tijuana.- La dirección de Protección Civil Municipal de Tijuana, pronosticó temperaturas máximas de 20°C y mínimas de 8°C para toda la semana.

La dependencia aseguró que el clima se mantendrá templado con un poco de nubosidad en la zona de la playa y neblina durante la noche y madrugada.

Destacó que durante el día habrá temperaturas ligeramente altas, debido a periodos de débil a moderado flujo costero con viento de 10 a 15 km/h de dirección del Oeste.

Estas condiciones climáticas seguirán hasta el próximo fin de semana, cuando un sistema de baja presión se mueva a la región trayendo un aumento de nubosidad y posibilidad de lluvias.

El titular de la dependencia, José Luis Rosas Blanco, recomendó no confiarse y proteger las vías respiratorias; protegerse de los cambios bruscos de temperatura; no quemar basura o pastizales; no prender anafres o fogatas dentro de los hogares.

También pidió a la ciudadanía proteger a los niños y adultos mayores, estar al pendiente de cualquier comunicado de la dependencia y reportar cualquier incendio u incidente de riesgo.