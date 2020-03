Video: Alumnas denuncian acoso en Cetis 58 de Tijuana

Tijuana, BC.- Estudiantes de la preparatoria Cetis 58 en Tijuana realizaron una protesta pacífica. A lo largo de todo el plantel colocaron hojas y cartulinas denunciando casos de acoso que de acuerdo a sus testimonios no han sido atendidos por los directivos oportunamente.

En la explanada central se reunieron alumnas de todos los semestres y gritaron consignas como "Ni Una Más" y "Ya basta" dirigidas a los encargados del plantel educativo para que tomen cartas en el asunto.

"Al principio las profesoras y todos aquí querían callarnos, nos estaban reportando, de hecho todavía podría haber consecuencias por haber levantado la voz, pero nos acosan, hemos denunciado de manera correcta ante el subdirector y la directora, con todos y no hacen nada" declaró la estudiante Caeley Mallam.

Una de las jóvenes compartió su caso, dijo que uno de los trabajadores de la escuela le comentó que tenía pensamientos sexuales sobre ella y que cuando fue con los directivos a denunciarlo le comentaron que poco podían hacer en el asunto.

"Me dijeron que lo único que podía hacer era decirle en su cara lo que pensaba pero yo sabía que eso no iba a servir de nada. Lo que me pasó es que la persona me dijo que había soñado haciendo cosas sexuales conmigo y es alguien que todavía trabaja aquí" expresó la alumna.

Aunque en el momento los directivos no atendieron directamente a las alumnas, algunas docentes y madres de familia se unieron para respaldarlas, por ejemplo la maestra Carmen Castillo y la madre de familia Celia Flores.

"Claro que apoyo a todas las chicas porque yo tengo a una estudiante aquí, a mi hija, y he sido testigo, me he enterado de profesores, he ido con el subdirector y la directora y no pasa nada" mencionó la señora Celia Flores para justificar el porque las estudiantes tuvieron que llegar hasta este extremo.

Por su parte la directora del plantel Aída Barragán informó que en la institución han tenido conocimiento de tres casos de acoso y que uno ya fue resuelto con la remoción del acusado y los otros dos están todavía bajo investigación.

"Han sido esporádicos casos que se han dado, algunas situaciones pero todos han sido atendidos...están en instancia legal y uno se ha resuelto con el fallo, la persona ya no trabaja aquí" dio a conocer en entrevista la directora.

Aída Barragán, directora del plantel. Fotos: José Ibarra

A raíz de la protesta la encargada de la preparatoria prometió que se reunirán y escucharán a las alumnas de todos los salones para registrar sus denuncias, investigarlas y en su caso sancionarlas como corresponde. Añadió que de ninguna manera habrá represalias contra las alumnas que decidieron alzar la voz.