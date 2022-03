Víctor Alejandro Espinoza toma protesta como Presidente de El Colef

Tijuana, BC.-Víctor Alejandro Espinoza Valle tomó posesión de la presidencia de El Colegio de la Frontera Norte (El Colef), quien llevará la administración de la institución durante el periodo 2022-2027.

El nombramiento estuvo a cargo de María Elena Álvarez-Buylla Roce, Directora General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), después de un proceso de auscultación, interna y externa.

El proceso para designar al nuevo presidente de El Colef inició a finales de enero del presente año, cuando se dio a conocer la convocatoria por parte del Conacyt.

Prestigio del Colef

Durante la bienvenida, la titular del Conacyt destacó el prestigio de El Colef como una institución histórica y comprometida con el bienestar social. Así mismo, destacó la propuesta y perfil de trabajo de Víctor Alejandro Espinoza Valle, mismo que permitirá fortalecer la labor que ha realizado la institución, en beneficio de México y de la frontera norte, desde su fundación.

Víctor Alejandro Espinoza Vall es doctor en Ciencia Política, Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y por la Universidad Nacional Autónoma de México. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2. Previo al nombramiento, se desempeñaba como profesor-investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública.

Espinoza Valle también ha impartido cursos y clases en la Universidad Autónoma de Baja California, Universidad Tecnológica de México, Universidad Iberoamericana Tijuana, Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa (Profesor de Tiempo Completo). Así mismo ha formado parte de la Evaluación del programa de Maestría en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro, Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), Conacyt, febrero de 2021. Miembro del Comité de Evaluación de Programas de Posgrado en el marco de la Convocatoria de Nuevo Ingreso 2015-2018 del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), Conacyt, junio 2019. Miembro del Comité Dictaminador de Becas para Retenciones 2019-1, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, julio 2019.

Trayectoria de Víctor Espinoza

Entre sus distinciones más recientes se encuentra: Electo por la Asamblea de Titulares como Secretario Académico de la Somee para el periodo 2022-2024. Electo por la Asamblea de Titulares como Secretario Académico de la Somee para el periodo 2007-2010. Distinción como Non-Resident Visiting Fellow, Center for U.S.-Mexican Studies de la University of California, San Diego, agosto de 2020 a junio de 2021. Profesor visitante en el Center for U.S.-Mexican Studies de la University of California, San Diego (Visiting Fellow: 2019- 2020); beca otorgada por Conacyt del Programa de Apoyos Complementarios para Estancias Sabáticas Vinculadas a la Consolidación de Grupos de Investigación. Modalidad de Estancias Sabáticas en el Extranjero, Convocatoria 2019.

En su primer mensaje como presidente de El Colef, Víctor Alejandro Espinoza Valle agradeció el nombramiento recibido por parte de María Elena Álvarez-Buylla Roce, titular de Conacyt, así como la participación de los aspirantes y el apoyo de la comunidad de El Colef.

Refirió también que la institución entrará en un momento de vanguardia y actualización de sus programas de investigación y docencia, con el objetivo de buscar el bienestar de la población en la frontera norte y el resto de México; además de participar de manera activa en el diseño de políticas públicas y la articulación con diferentes sectores y actores de la sociedad.