Vicente Cruz todo lo hace por sus hijas

Tijuana, BC.- Así haga calor, frío, llueva o truene, el señor Vicente Cruz hace lo que puede para cuidar y sacar adelante a sus tres hijas de 15, 13 y 9 años.

Vive en la colonia Nueva Esperanza una casa de madera, cartón y materiales que han logrado recolectar a lo largo de los años.

“Necesitamos muy poco, tengo seis años yo solo con ellas, legalmente me quedé con mis hijas. No me he equivocado mucho yo crezco con ellas”, compartió.

Este fin de semana, se dispuso a adaptar unas lonas como techo para amortiguar las frías noches.

“Con el calor se baña uno y ya, pero el frío está del carajo, ese es el problema”, comentó el señor de 47 años.

Es padre soltero y trabaja en los ranchos cercanos en cultivos de cebolla o cilantro, pero con la pandemia, sus ingresos han disminuido.

“Cerraron la frontera, se para lo de la verdura y a todos nos afecta”, compartió.

“Cuando se puede sacamos para comer, como dijo aquel: más vale pobrecitos y juntos, que ricos y separados”, contó.

Así sea obtener dinero para comprar comida, poner una lona como techo o discutir con una directora, el señor solo ve por sus hijas.

“Están estudiando, tuve broncas con directoras, pero sacamos todo adelante. Ya les dije: mientras yo pueda caminar, les voy a echar la mano”, dijo.

Vicente Cruz y sus tres hijas serán uno de los beneficiarios de la edición 2020 del Cobertón de GRUPO HEALY.

Para donar

Acudir antes del 20 de diciembre a las instalaciones de

Periódico FRONTERA ubicado en Vía Rápida Poniente

número 13483, colonia Anexa 20 de Noviembre.

Nombre: Vicente Cruz

Colonia: Nueva Esperanza

Número de cel: 6646939914