Venden burritos para salvar su hogar

Tijuana, BC.- Leticia Juárez es una madre soltera que tras perder su empleo buscó la forma de continuar llevando la comida a su mesa vendiendo burritos.

Las ganancias apenas alcanzaban para sobrevivir cuando otra desgracia llegó a sus vidas, pues hoy lucha por juntar el dinero que requiere para salvar el hogar donde han vivido durante 15 años.

“Primero me quedé sin trabajo, después la pandemia y fue lo que me atrasó porque yo vendía en fábricas y cerraron como por 3 meses y entonces el poco dinero que tenía yo lo fui utilizando para irla pasando pues y ya no pude seguir pagando mi casa”, contó.

No importa si hace calor, frío o si está lloviendo, para la familia Juárez el vender burritos hoy es su única fuente de ingreso, es con lo que se sostienen Leticia, sus 2 hijos y su mamá, quien es adulto mayor.

“Mi único objetivo es rescatar mi casa, es lo más importante pues es el patrimonio de mis hijos, lo único que yo pido es a la gente de buen corazón que me quiera ayudar que lo haga comprando burritos, yo se los agradecería mucho”, señaló.

Hoy tú puedes apoyar a esta familia consumiendo, haz tu pedido de burritos.

“El lugar aquí es en Otay, cerca del Consulado Americano, el precio de los burritos valen 20 pesos, mi burritos los hago de: Bistec, deshebrada, chicharrón, frijol con queso, papa con chorizo, pechuga con tocino, chuleta en chipotle y pollo en chipotle. Mi número es 664 5177060, me pueden mandar Whatsapp” dijo.

Número de contacto: 664 5177060.

Ubicación: Burritos Doña Lety, 22450 Tijuana, B.C.