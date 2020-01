Vendedor atropellado en garita de San Ysidro llevaba ahí 14 años

Como alguien autosuficiente e independiente pese a su discapacidad fue descrito el hombre que falleció tras ser atropellado el sábado por la noche en la garita de San Ysidro.

Ayer, familiares del hombre que fue impactado por un automóvil en la línea Sentri acudieron a las instalaciones de Servicio Médico Forense a reclamar el cadáver.

Esmeralda Tejeda Salcedo, hermana del hombre, identificado como Guadalupe Tejeda Salcedo, de 50 años, detalló que su hermano se dedicó a la venta de chiches en la garita durante catorce años.

“Era una persona discapacitada, con poliomielitis, era una persona muy independiente, no le gustaba estar a cargo de nosotros, vendía chicles en la línea, quería ganar su dinerito, no era un limosnero, quería valerse por si mismo, ya tenía años ahí, lamentablemente sucedió esto y lo perdimos”, manifestó.

Buscan justicia

Esmeralda dijo que, tanto ella como su familia, sienten impotencia por la forma en que falleció Guadalupe y por el hecho de que la presunta responsable no hizo nada por auxiliarlo pese a que lo arrolló y optó por cruzar la frontera para deslindarse de la responsabilidad.

“Pienso muchas cosas, lo único que digo es que se dio cuenta que lo arrolló, que lo arrastró varios metros, es imposible que no se haya dado cuenta, fue accidente a lo mejor de los dos, pero al final de cuentas no arrolló a un animalito, a un objeto, era una persona y no se detuvo”, consideró.

La mujer lamentó que la mujer no fuera asegurada porque la situación deja un precedente de que es posible quitarle la vida a alguien y huir a Estados Unidos.

“Pediría justicia por la situación, porque si no hacemos algo, las cosas van a seguir pasando, va a ser fácil arrollar a una persona a irse, quisiera localizar a esa persona y enfrentarla, preguntarle porqué no se detuvo”, añadió.