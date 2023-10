Vehículos 2013 o anteriores, más vulnerables a ser robados: Cerrajero

Tijuana, BC.- Las unidades 2013 o anteriores son los más propensos a ser robados en el municipio al no contar con sistemas de seguridad avanzados o de fácil vulneración, refirió el organizador de la Expo Cerrajera Tijuana, Apolinar Camacho Silva.

Con datos de Recaudación de Rentas de Baja California, en Tijuana hay alrededor de 441 mil 320 automóviles que corresponden a ese periodo, el 68% del padrón vehicular contabilizado por Gobierno del Estado.

“Algunos porque no tienen el chip para detectar un posible robo, otros por no tener GPS, o incluso por no añadirle un corta corriente…Nos ha tocado incluso gente que le han robado el carro hasta 3 veces”, enfatizó.

Los datos

De acuerdo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado, se han suscitado unos 4 mil 777 robo de vehículos en el municipio del periodo de enero a septiembre del presente año.

Los datos reportados a la Fiscalía General del Estado señalan que el 86.51% de estos robos han sido sin violencia, unos 4 mil 133, y los 644 restantes con violencia.

Apolinar Camacho Silva, organizador de la Expo Cerrajera Tijuana. Foto: Emmanuel Castañeda

El cerrajero profesional atribuyó en parte a la falta de regulación de la actividad profesional de su gremio y al desinterés por parte de las autoridades a nivel federal en certificar a quienes ejercen dicha labor por lo cual se presentan incidentes.

Cerrajeros registrados en Tijuana

Nosotros durante muchos años hemos buscado que el oficio de la cerrajería se profesionalice, pero realmente el gobierno no le interesa mucho, cosa que en Estados Unidos sí está regulado por ley“, añadió.

Camacho Silva aseguro que en el municipio hay alrededor de 300 cerrajeros registrados ante las diversas cámaras de Comercio y entidades empresariales, aunque dejó claro que la presencia informales es mayor.

El auge de las redes sociales y plataformas como YouTube han permitido que externos aprendan cómo realizar diversos mecanismos para abrir vehículos o duplicar llaves, lo que ha traído desventaja económica al gremio, añadió.