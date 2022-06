Vecinos denuncian malas condiciones en bulevar El Dorado

Tijuana BC.- Los múltiples baches en el bulevar El Dorado, ubicado en la colonia del mismo nombre ha molestado a los conductores y vecinos de la demarcación, quienes señalan que la problemática ha sido una constante.

Foto: Carlos Hernández

Daniel Martínez Parra, uno de los conductores afectados mencionó que en dos ocasiones su vehículo ha presentado complicaciones derivado de las malas condiciones de la vialidad, pese a circular despacio por el área afectada.

Hay partes en el bulevar en las que es imposible esquivar los hoyos, siempre ha sido un problema, debe ser porque siempre transitan autos pesados y trailers, pero de todas formas los que tenemos carro chico padecemos por el problema”

Comentó.

Agravan condiciones

El automovilista afirmó que las condiciones de la vialidad se agravan aún más cuando algunos conductores con vehículos altos atraviesan el bulevar a velocidad moderada, generando más baches.

“La gente no cuida sus vehículos y tampoco las calles, desafortunadamente así no podemos exigirle mucho a las autoridades, pero todo se trata de que hagan consciencia para por lo menos no dañar más las calles”, aseguró.