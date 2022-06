Varados por asilo 5 mil migrantes

Tijuana BC.- En Baja California entre 5 mil y 5 mil 500 migrantes esperan cruzar a Estados Unidos a través del asilo humanitario, quienes permanecen en los albergues de la sociedad civil.

La subsecretaría estatal de Asuntos Migratorios, Adriana Minerva Espinoza Nolazco, mencionó que las familias viven en los refugios desde hace uno o dos años, a quienes la pandemia y la implementación del Título 42 por el gobierno norteamericano les frenó por tiempo indeterminado el derecho a solicitar la protección.

Esta situación, indicó, afectó a los migrantes de Guerrero, Michoacán, El Salvador, Honduras, Guatemala y Brasil, quienes se sienten inseguros debido a la violencia que existe en la región.

El tema de seguridad ha sido un tema un tanto álgido para el Gobierno del estado, para el Gobierno Federal. En cuanto al tema de salud hemos hecho todas las canalizaciones, hemos tenido la apertura de la Secretaría de Salud”

Declaró.

Políticas migratorias

La subsecretaría reconoció que las políticas migratorias de la Unión Americana afectan al gobierno bajacaliforniano, especialmente para brindar recursos económicos a las asociaciones civiles, mismas que desde el año 2019 no los recibe debido a que el Presidente Andrés Manuel López Obrador, los canceló al acusar de darle mal uso al apoyo.

Por ello, dijo que se les ofrece el subsidio del agua y se les ayuda a conseguir empleo formal mientras esperan el ‘sueño americano’.

Por su parte, la haitiana Judeline Louis, quien es intérprete y es parte del Centro de Recursos para Trabajadores Migrantes, expuso que hace un año llegó a la ciudad en donde fue víctima de abuso laboral en una fábrica, en donde le exigían trabajar más de las 8 horas al día y realizar actividades ajenas a su puesto.

Desde esa dependencia hasta el momento ha apoyado a 50 migrantes para detectar y denunciar los abusos laborales y la falta de prestaciones, entre ellos servicios médicos.

“Es la verdad que la mayoría no se quedará en Tijuana, pero tienen derecho a tener un trabajo formal para sostener a su familia. A veces cuando ellos van a un hospital sí tienen dinero pero no les brindan el servicio, no sé porqué pero eso pasa”, dijo.