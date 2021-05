Vacunan vs Covid a personal de salud de sector privado

Tijuana, BC.- Trabajadores del sector salud privado ayer recibieron por primera vez la vacuna contra el Covid-19 de Pfizer.

Jazmin Villaríos, enfermera privada, expresó felicidad porque es la segunda en su hogar que es inmunizada.

“Ya esperaba este momento porque es necesario y estamos en contacto con los pacientes, somos del sector de salud y es importante que nosotros nos vacunemos también”, dijo.

Por su parte, Aracely, enfermera del sector privado pidió a la población cuidar su propia salud, ya que la pandemia sigue activa y los riesgos de infectarse son latentes.

Muchos no han podido vacunarse

Sin embargo muchos no han podido acceder a las vacunas porque les solicitan documentación escolar que las universidades tienen detenidas.

Es el caso Omar Cortez, médico general del sector privado, quien egresó de UABC y que desde hace más de un año espera su cédula profesional.

“Esperaba ser vacunado, he trabajado en la pandemia y seguiré trabajando. Creen que porque no tengo cédula no trabajo”, expresó.

Brenda Fernández, pasante de enfermería de un hospital privado, comentó que desear la vacuna para evitar una reinfección de coronavirus.

Sin embargo, es alérgica a los componentes de la dosis de Pfizer, por lo que tendrá que cuidar su salud con los protocolos comunes.